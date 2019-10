OMSTRIDT: Slik så det ut da tyrkiske landslagsspillere gjorde militær honnør under kampen mot Kosovo i Istanbul fredag. Det ble tolket som en klar støtte til de tyrkiske styrkene i Syria. Foto: ERDEM SAHIN / EPA

Franske politikere krever at kveldens fotballkamp avlyses

Fredag viste tyrkiske fotballspillere sin støtte til de militære etter invasjonen i Syria. Flere franske toppolitikere tar nå til orde for at kveldens EM-kamp mot Tyrkia må avlyses. Utenriksminister Jean-Yves Le Drian skal ha bestemt seg for å bli hjemme fra kampen.

Toppkampen i gruppe H går på Stade de France utenfor Paris.

– Med denne militære honnøren har det tyrkiske fotballandslaget brutt grensen for å skille sport fra politikk, skriver Jean-Christophe Lagarde, leder for partiet UDI, på Twitter. Han skriver under emneknaggen #AnnulationMatchFranceTurquie.

– Vi kan ikke ønske velkommen til Stade de France de som gir honnør til massakren på våre kurdiske allierte, fortsetter partilederen.

Det har vakt stor oppsikt i fotball-Europa at tyrkiske spillere holdt høyrehånden til pannen som en militær hilsen mot Kosovo fredag. UEFA (det europeiske fotballforbundet) har sagt at de skal granske episoden etter Everton-spiller Cenk Tosuns vinnermål i Istanbul.

Nå skal Tyrkia altså spille i Frankrike, der president Emmanuel Macron har fordømt Tyrkias militære invasjon i Syria. Han har imidlertid ikke sagt noe om fotballkampen.

– Personlig har jeg ikke sett denne hilsenen, som må anses som en provokasjon, sa UEFAs pressesjef Philip Townsend til det italienske nyhetsbyrået ANSA, gjengitt av AFP.

– Forbyr reglene referanser til politikk og religion? Ja, og jeg kan garantere at vi kommer til å se nærmere på denne situasjonen, sa Townsend.

Etter kampen ble det postet et bilde på det tyrkiske landslagets offisielle Twitterprofil. Der ble spillerne sett med militærhilsen, og det ble indikert at spillerne hadde «dedikert sin seier til våre modige soldater og martyrer».

Det er vanlig i Tyrkia at celebriteter, også fotballspillere, viser sin støtte til de militære etter angrep eller når det militære operasjoner.

Paris Match siterer andre politikere som mener det samme som Jean-Christophe Lagarde. Éric Ciotti fra partiet LR ber innenriksminister Christophe Castaner «å ta ansvar» og utsette kampen av sikkerhetsgrunner.

Også fra det høyrepopulistiske Rassemblement national, tidligere Front national, kommer det krav om avlysning. Partiets nestleder Jordan Bardella sier at «fotballen bør ikke gavne Erdogans propaganda».

– Det er utenkelig at de tyrkiske spillerne skulle gjøre en slik militær hilsen på vårt territorium, legger Bardella til.

Ifølge Paris Match har altså utenriksminister Jean-Yves Le Drian bestemt seg for å droppe sin opprinnelig plan om å være til stede på Stade de France mandag kveld - som følge av den politiske situasjonen.

Tyrkia satte sist uke i gang en militær offensiv mot kurdiske styrker i det nordlige Syria. Det skjedde etter at USA bestemte seg for å trekke ut sine tropper.

– Jeg fordømmer på det sterkeste den militære offensiven som pågår i Syria. Jeg ber Tyrkia om å få slutt på dette så raskt som mulig. Tyrkias handling utgjør en humanitær risiko for millioner av mennesker, skrev den franske presidenten Emmanuel Macron på Twitter.

