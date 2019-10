STJERNER MOT EM: Harry Kane (i midten) og England er så godt som klare for EM-sluttspillet, Kylian Mbappé (til venstre) og Frankrike og Virgil van Dijk og Nederland har litt mer jobb igjen å gjøre de neste ukene. Foto: AFP/EPA/

Her er EM-innspurten: Endelig for van Dijk?

Frankrike er på god vei, England er nesten fremme, Nederland vil trolig være tilbake i et sluttspill for første gang siden 2014. Her er alt du trenger å vite foran innspurten av EM-kvalifiseringen.

Virgil van Dijk ble nylig kåret til den beste spilleren i europeisk fotball det siste året av UEFA, og i FIFA-kåringen av verdens beste ble han nummer to bak Lionel Messi. Han har dratt Liverpool til to strake Champions League-finaler, tapte den første og vant den andre.

Nå ser han endelig ut til å bli en vinner med Nederland også. Landslagskarrieren står ikke i stil med posisjonen van Dijk har skaffet seg som 28-åring. Han har ennå ikke fått oppleve et mesterskap, og debuterte så sent som for fire år siden. Da hadde Nederland allerede surret det til i EM-kvalifiseringen (ble nummer fire, bak Tsjekkia, Island og Tyrkia).

Selv med van Dijk inne greide ikke Nederland å kvalifisere seg for VM i 2018 (bak Frankrike og Sverige), men nå ser det endelig ut til at stopperkjempen skal få oppleve et mesterskap. Nederland har ganske tøffe kamper mot Nord-Irland igjen, men er store favoritter til å gå videre sammen med Tyskland.

Virgil van Dijk blir 29 år under EM neste sommer. 24 nasjoner skal til mesterskapet, 20 av dem blir klare gjennom den ordinære kvalifiseringen. Reglene er særdeles enkle: De to beste i hver av de ti gruppene går til EM, som skal spilles i 12 byer i 12 land fra 12. juni til 12. juli.

De fire siste nasjonene blir ikke klare før i mars neste år, gjennom Nations League, der reglene ikke er like enkle. Men vi vet at Norge har dette «sikkerhetsnettet», dersom Lars Lagerbäcks lag ikke blir blant de to beste i sin gruppe.

De fleste av de store favorittene ser ut til å innfri: England, Spania, Belgia og Italia er ikke mange poeng unna å være EM-klare. Blant outsiderne som kan klare det er Kosovo og Finland de største overraskelsene.

55 nasjoner er med i kvalifiseringen. De fem første gruppene inneholder fem lag, de fem siste seks. Her er stillingen (ved poenglikhet til slutt teller innbyrdes oppgjør først):

GRUPPE A

1) England 12 poeng**, 2) Tsjekkia 9, 3) Kosovo 8, 4) Bulgaria 2, 5) Montenegro 2.

** England én kamp mindre spilt. Gjenstående: 11/10: Tsjekkia – England, Montenegro – Bulgaria. 14/10: Bulgaria – England, Kosovo – Montenegro. 14/11: Tsjekkia – Kosovo, England – Montenegro. 17/11: Bulgaria – Tsjekkia, Kosovo – England.

England har 43 (!) strake kvalikkamper uten tap (34 vunnet). Forrige nederlag: 0–1 borte mot Ukraina i 2009.

Tsjekkia og Kosovo kjemper om annenplassen. Kosovo vant 2–1 hjemme. «Norske» Bersant Celina og Valon Berisha har vært sentrale, Herolind Shala har slitt med skade.

Kosovo er fra før sikret enda en mulighet gjennom Nations League i mars.

IMPONERER: Valon Berisha setter inn sitt andre mål borte mot England, forbi Jordan Henderson og Jordan Pickford. Berisha scoret to ganger, men England vant 5–3. Foto: Matt Dunham/AP

GRUPPE B

1) Ukraina 13 poeng, 2) Portugal 8**, 3) Serbia 7, 4) Luxembourg 4, 5) Litauen 1.

** Portugal én kamp mindre spilt. Gjenstående: 11/10: Portugal – Luxembourg, Ukraina – Litauen. 14/10: Litauen – Serbia, Ukraina – Portugal. 14/11: Serbia – Luxembourg, Portugal – Litauen. 17/11: Luxembourg – Portugal, Serbia – Ukraina.

Andrej Sjevtsjenkos Ukraina mot EM. Har faktisk slitt mot Luxembourg, to ettmålsseire, en av dem på overtid. Men sterk uavgjort borte mot Portugal og knuste Serbia 5–0 på hjemmebane.

Tung start for Portugal med uavgjort mot Ukraina borte og Serbia hjemme, men portugiserne har løftet seg. Etter 4–2-seieren borte over Serbia er nok Ronaldo på plass i et nytt mesterskap neste sommer.

HELT IGJEN: Andrej Sjevtsjenko har suksess som ukrainsk landslagssjef. Foto: Quality Sport Images / Getty Images Europe

GRUPPE C

1) Tyskland 12 poeng, 2) Nord-Irland 12, 3) Nederland 9**, 4) Hviterussland 3, 5) Estland 0.

** Nederland én kamp mindre spilt. Gjenstående: 10/10: Hviterussland – Estland, Nederland – Nord-Irland. 13/10: Hviterussland – Nederland, Estland-Tyskland. 16/11: Tyskland – Hviterussland, Nord-Irland – Nederland. 19/11: Tyskland – Nord-Irland, Nederland – Estland.

Snodig oppsett i denne gruppen. Nord-Irland med full pott etter fire kamper, men alle var mot Estland/Hviterussland (og tre av seirene med ett mål).

Nord-Irlands siste fire kamper er verre: To mot Tyskland og to mot Nederland. Den første endte med nordirsk tap, 0–2 hjemme mot Tyskland.

Tyskland og Nederland er store favoritter foran innspurten. Nederland best av disse to på innbyrdes.

MOT EM: Nederland kom ikke til EM i 2016 og VM i 2018. Her er laget som slo Nederland 4–2 borte. Bak fra venstre Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Marten de Roon, Virgil van Dijk, Ryan Babel og Jasper Cillessen. Foran fra venstre Georginio Wijnaldum, Memphis Depay, Daley Blind, Frenkie de Jong og Quincy Promes. Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

GRUPPE D

1) Irland 11 poeng, 2) Danmark 9, 3) Sveits 8**, 4) Georgia 4, 5) Gibraltar 0.

** Sveits én kamp mindre spilt. Gjenstående: 12/10: Georgia – Irland, Danmark – Sveits. 15/10: Gibraltar – Georgia, Sveits – Irland. 15/11: Danmark – Gibraltar, Sveits – Georgia. 18/11: Gibraltar – Sveits, Irland – Danmark.

Helt åpent mellom Irland, Danmark og Sveits. Sistnevnte, som har vært i 8-delsfinalen i 2014-VM, 2016-EM og 2018-VM, har én kamp mindre spilt.

Åge Hareide og Danmark fremdeles med en god mulighet. Nøkkelkamp mot Sveits lørdag, men det kan avgjøres i den siste kampen i Dublin, der danskene også kvalifiserte seg for VM i 2018.

De innbyrdes oppgjørene mellom topplagene har endt slik: Sveits – Danmark 3–3 (sto 3–0 til syv minutter gjensto!), Danmark–Irland 1–1, Irland–Sveits 1–1.

NYTT MESTERSKAP: Åge Hareide er tilbake rundt det danske landslaget etter sykdomsfravær. Her under trening denne uken sammen med assistent Jon Dahl Tomasson. Foto: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX

GRUPPE E

1) Kroatia 10 poeng, 2) Slovakia 9, 3) Ungarn 9, 4) Wales 6**, 5) Aserbajdsjan 1 poeng.

** Wales én kamp mindre spilt. Gjenstående: 10/10: Kroatia – Ungarn, Slovakia – Wales. 13/10: Ungarn – Aserbajdsjan, Wales – Kroatia. 16/11: Aserbajdsjan – Wales, Kroatia – Slovakia. 19/11: Slovakia – Aserbajdsjan, Wales – Ungarn.

Tapende VM-finalist Kroatia ikke helt trygg på avansement, med tre tøffe kamper igjen.

Wales var i semifinalen i forrige EM, men har ikke fått det til å stemme under Ryan Giggs. Waliserne har én kamp til gode, og storkamp hjemme mot Kroatia søndag. Giggs håper formen til Manchester Uniteds nykommer David James vil være med å løfte dem mot EM.

I SENTRUM: Manchester Uniteds Daniel James omringet av journalister Foto: Athena Pictures / Getty Images Europe

GRUPPE F

1) Spania 18 poeng, 2) Sverige 11, 3) Romania 10, 4) Norge 9, 5) Malta 3, 6) Færøyene 0.

Alle lag har spilt seks kamper. Gjenstående: 12/10: Færøyene – Romania, Malta – Sverige, Norge – Spania. 15/10: Færøyene – Malta, Romania – Norge, Sverige – Spania. 15/11: Norge – Færøyene, Romania – Sverige, Spania – Malta. 18/11: Malta – Norge, Spania – Romania, Sverige – Færøyene.

Spania suverene, men kampen om annenplassen en av de jevneste i hele kvaliken.

Sverige og Norge med identiske motstandere igjen. Begge skal møte Romania borte, og rumenerne er med for fullt og sitter med en slags nøkkel her.

NY SJANSE: Det ble for tøft for Norge og innbytter Martin Ødegaard i bortekampen mot Spania og Sergio Busquets, og det er vel også de færreste som tror på norsk seier i hjemmekampen. Nå med Ødegaard fra start. Foto: Miguel Angel Polo / EFE

GRUPPE G

1) Polen 13 poeng, 2) Slovenia 11, 3) Østerrike 10, 4) Nord-Makedonia 8, 5) Israel 8, 6) Latvia 0.

Alle lag har spilt seks kamper. Gjenstående: 10/10: Østerrike – Israel, Nord-Makedonia, Slovenia, Latvia – Polen. 13/10: Polen – Nord-Makedonia, Slovenia – Østerrike. 15/10: Israel – Latvia. 16/11: Slovenia – Latvia, Østerrike – Nord-Makedonia, Israel – Polen. 19/11: Nord-Makedonia – Israel, Latvia – Østerrike, Polen – Slovenia.

Tabelltopp Polen med bare ett poeng på sine to siste (Slovenia borte og Østerrike hjemme), men Lewandowski & Co. bør kunne stoppe «blødningen» borte mot Latvia.

Polen har et greit oppsett igjen og sikre seg en av de to topplassene.

Østerrike knepen favoritt til å ta den andre EM-plassen, basert på oppsettet.

POLSK SJEF: Polen-kaptein Robert Lewandowski har bare to mål i kvaliken, men laget hans leder og nå er det bortekamp mot poengløse Latvia. Foto: Radek Pietruszka / PAP

GRUPPE H

1) Tyrkia 15 poeng, 2) Frankrike 15, 3) Island 12, 4) Albania 9, 5) Moldova 3, 6) Andorra 0.

Alle lag har spilt seks kamper. Gjenstående: 11/10: Andorra – Moldova, Island – Frankrike, Tyrkia – Albania, 14/10: Frankrike – Tyrkia, Island – Andorra, Moldova – Albania, 14/11: Tyrkia – Island, Albania – Andorra, Frankrike – Moldova, 17/11: Albania – Frankrike, Andorra – Tyrkia, Moldova – Island.

Etter to strake sluttspill fikk Erik Hamrén jobben med å ta Island videre. Det åpnet dårlig i Nations League, men laget henger med i kampen om en EM-plass.

Island slo Tyrkia hjemme, fredag er Frankrike motstander i Reykjavik.

Verdensmester Frankrike tapte sensasjonelt i Tyrkia, men skal jo normalt fikse dette. Island (b), Tyrkia (h) og Albania (b) er dog ikke kamper der det kan hentes gratispoeng.

LITT KRØLL: Frankrike og Antoine Griezmann har tapt én kamp (i Tyrkia), men verdensmesterne bør likevel ordne EM-plass. Lørdag er det bortekamp på Island. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

GRUPPE I

1) Belgia 18 poeng, 2) Russland 15, 3) Kasakhstan 7, 4) Kypros 7, 5) Skottland 6, San Marino 0.

Alle lag med like mange kamper. Gjenstående: 10/10: Kasakhstan – Kypros, Belgia – San Marino, Russland – Skottland. 13/10: Kasakhstan – Belgia, Kypros – Russland, Skottland – San Marino. 16/11: Kypros – Skottland, Russland – Belgia, San Marino – Kasakhstan. 19/11: Belgia – Kypros, San Marino – Russland, Skottland – Kasakhstan.

Den mest avgjorte av alle gruppene. Belgia kommer til å være formelt videre etter hjemmekampen mot San Marino.

Skottland har skuffet voldsomt og tapt for Kasakhstan borte og for Russland hjemme. Absolutt alt skal gå galt for russerne dersom EM-plassen skal ryke.

VMs bronselag Belgia med 19–1 i målforskjell.

CRUISE CONTROL: Bare smil på den belgiske landslagstreningen foran møtene med San Marino og Kasakhstan. Fra venstre Romelu Lukaku, Dennis Praet, Youri Tielemans, Toby Alderweireld (delvis skjult), Divock Origi og Eden Hazard. Foto: FRANCOIS LENOIR / X01164

GRUPPE J

1) Italia 18 poeng, 2) Finland 12, 3) Armenia 9, 4) Bosnia-Hercegovina 7, 5) Hellas 5, 6) Liechtenstein 1.

Alle lag med like mange kamper. Gjenstående: 12/10: Bosnia-Hercegovina – Finland, Italia – Hellas, Liechtenstein – Armenia. 15/10: Finland – Armenia, Hellas – Bosnia-Hercegovina, Liechtenstein – Italia. 15/11: Armenia – Hellas, Finland – Liechtenstein, Bosnia-Hercegovina – Italia. 18/11: Hellas – Finland, Italia – Armenia, Liechtenstein – Bosnia-Hercegovina.

Teemu Pukki (fem mål) og Finland kan være på vei mot sitt aller første sluttspill, selv om det ble et irriterende 1–2-tap for Italia sist.

Italienerne er så godt som EM-klare, mens Hellas og Bosnia-Hercegovina er de to store skuffelsene, særlig Hellas.

Armenia og Henrikh Mkhitarjan er outsideren, men armenerne har igjen bortekamp mot Finland og Italia, og Mkhitarjan er skadet og ute av de to neste oppgjørene.

FULL KONTROLL: Ciro Immobile og Italia har full kontroll på hendelsene i gruppe J. Foto: Claudio Giovannini / ANSA

