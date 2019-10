Haaland scoret mot Liverpool i ellevilt målshow

LIVERPOOL (VG) (Liverpool – Red Bull Salzburg 4–3) Erling Braut Haaland (19) startet på benken på Anfield, men det hindret ham ikke i å markere seg mot den regjerende Champions League-mesteren.

Den brennhete nordmannen kom nemlig innpå med en drøy time igjen å spille og på stillingen 3–2, og brukte bare tre minutter på å score sitt fjerde mål for sesongen i verdens største og mest prestisjefulle klubbturnering.

19-åringen innrømmer at det var stort å score på Anfield.

– Jeg skal ikke nekte for det. Det var en kjekk opplevelse. Jeg visste at jeg skulle komme inn, så jeg holdt på å studere hvor jeg kunne gjøre en forskjell. Det følte jeg at jeg klarte, sier Haaland til Viasat.

I oppkjøringen slet Haaland med sykdom, og det var lenge usikkert om han ville rekke kampen. Derfor startet han også på benken. Unggutten innrømmer at det var en tøff kamp for å rekke kampen.

– En gutt fra Bryne som får problemer med lungene rett før kamp på Anfield mot Liverpool. Du kan tenke deg hvilke tanker som gikk gjennom hodet mitt, men jeg klarte å komme tilbake fra det. Når far har scoret her, så tenker jeg han ikke kan ta meg på det lenger. Så nå er det likt, sier sønnen til Alf Inge Haaland, som scoret på Anfield for Leeds.

19-åringen dukket opp på bakerste stolpe etter et innlegg av Takumi Minamino og bredsidet inn utligningen – etter at Salzburg hadde ligget under 3–0 allerede etter 36 minutter. Han beholder dermed statusen som toppscorer i Champions League – delt med Bayern Münchens Serge Gnabry.

Dermed blir ikke oppmerksomheten mindre, men Haaland holder seg rolig.

– Jeg koser meg, og gjør det jeg gjorde da jeg var ti år. Jeg spiller fotball og koser meg. Det er det viktigste, så får de andre rundt meg styre med ting, sier 19-åringen til Viasat.

Hee-Chan Hwang og Minamino sto bak reduseringene til gjestene, mens Sadio Mané, Andy Robertson og Mohamed Salah hadde scoret for Liverpool. Jürgen Klopps menn hadde imidlertid enda mer på laget: Salah avgjorde kampen med sin andre scoring for kvelden, en sikker avslutning alene med keeper.

– Det er egentlig litt sykt, det vi har gjort her, at vi klarte å komme tilbake. De beste lagene i verden klarer å ro det inn, men det var et bra forsøk, sier Haaland til Viasat.

Klasseforskjell

Mediene – både norske og internasjonale – hadde bygget opp duellen mellom forrige rundes hat trick-helt Haaland og Liverpool-forsvaret i forkant av onsdagens oppgjør, så det var mye skuffelse å spore på Anfield da det ble klart at jærbuen ble satt på benken etter å ha slitt med lungeproblemer de siste ukene.

Fra benken fikk 19-åringen kjenne på den berømte Europa-atmosfæren i Liverpools storstue, der de rødkledde spilte sin første kamp i turneringen siden de løftet trofeet i Madrid i juni. Etter at «You’ll Never Walk Alone» og Champions League-hymnen var unnagjort fikk Haaland også se på nært hold hvor stor kvalitetsforskjellen mellom Salzburg og Liverpool kan være.

For etter 6–2-seieren mot Genk i første runde ble østerrikerne raskt sendt ned på jorden igjen: Mané, mot sin tidligere klubb, brukte ikke lang tid på å prege kampen, og etter ni minutter hadde han tegnet seg på scoringslisten etter et flott veggspill med Roberto Firmino.

Så var Robertson både igangsetter og avslutter i et av ukens flotteste fotballangrep: Skotten skar inn i banen og spilte ballen til Jordan Henderson, som kombinerte med Salah før han sendte ballen ut til Trent Alexander-Arnold. Høyrebacken slo hardt inn i feltet til venstreback Robertson, som lignet en erfaren måltyv da han bredsidet ballen forbi Salzburgs keeper.

Deretter var det Salahs tur: Egypteren var årvåken etter at keeperen hadde gitt retur på en Firmino-heading, og satte inn et etterlengtet mål etter tre strake kamper uten scoring.

Ydmyket van Dijk

På stillingen 3–0 sendte Salzburg-trener Haaland i oppvarming langs sidelinjen, men akkurat da viste gjestene at de har flere gode spisser på laget: Hwang sendte Virgil van Dijk rett i pølseboden med en flott skuddfinte før han plasserte ballen vakkert i lengste hjørne og blåste nytt liv i kampen.

Hwang, som leverte ett mål og to assists i åpningskampen mot Genk, fortsatte å imponere på Anfield: Ti minutter ut i omgangen la han et perfekt innlegg til japanske Minamino, som reduserte med en smellvakker halvvolley.

Som om ikke det fyrte opp Salzburg-fansen nok, så sto det et norsk angrepsvåpen klart på sidelinjen. Med en drøy halvtime igjen å spille og Liverpool kun ett mål foran, lå forholdene perfekt til rette for en heltent Haaland.

Og tror du det ikke? Tre minutter etter at han kom inn, sto nordmannen perfekt plassert på bakerste stolpe og dyttet inn sitt fjerde Champions League-mål for sesongen. En utenkelig opphenting var et faktum.

Men det holdt ikke helt inn.

Publisert: 02.10.19 kl. 22:49 Oppdatert: 02.10.19 kl. 23:09







