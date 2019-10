JULING: Russlands Artjom Dzjuba (t.v.) i kamp med Skottland-spillerne Michael Devlin og Charlie Mulgrew i kampen sist torsdag. Russland vant 4–0. Foto: Pavel Golovkin / AP

San Marino puster lettet: Nå er det «bare» Skottland

Braktapene kommer på rekke og rad for San Marino, som aldri har vunnet en kamp i EM- eller VM-kvalifisering. Nå puster de lettet over at neste motstander «bare» er Skottland.

– Vi forventer ikke i nærheten av den samme motstanden, sier landslagssjefen, som heter Franco Varella, etter at det ble 9–0-tap for Belgia for fire dager siden, sitert av Daily Record.

I sommer tapte de 9–0 også mot Russland. Og ellers har det blitt for eksempel 0–4-nederlag både for Kasakhstan og Kypros.

Men Skottland har bare San Marino bak seg på tabellen og skremmer derfor ikke så mange i 2019.

Da lagene møttes i den lille staten, som er fullstendig omsluttet av Italia, ble skottene pepet i garderoben etter å ha vunnet bare 2–0.

Like etter fikk landslagstrener Alex McLeish sparken - som følge av 3–0-tapet for Kasakhstan og den svake kampen mot San Marino.

Nå er det Steve Clarke som er sjef for Skottlands landslag, men under ham har det faktisk gått enda dårligere enn under McLeish. Foreløpig står han med én seier og fire tap. Det bør likevel være mulig å gjøre noe med den statistikken i høst med tanke på at motstanderne heter San Marino, Kypros og Kasakhstan. Noe EM-sluttspill blir det uansett ikke.

Torsdag ble det 4–0-tap for Russland på Luzjniki i Moskva. Clarke sier ifølge Daily Record:

– Jeg har innsett størrelsen på oppgaven min. Men jeg skal ikke rømme fra den. Jeg skal stå i det og kjempe, sier den skotske sjefen, som skjønner at «The Tartan Army» - den skotske fansen - begynner å bli veldig utålmodige nå.

San Marino har ikke en gang scoret siden 5–1-tapet mot Aserbajdsjan i 2017.

Mot Belgia fikk de gjennomgå skikkelig.

– Det kunne gått enda verre om Belgia hadde fått en tidlig scoring, innrømmet landslagssjef Varella etterpå. Heldigvis - for San Marino - gikk det nesten en halvtime før Romelu Lukaku satte inn scoring nummer én. Likevel sto det faktisk 6–0 til pause.

– Vi tapte 9–0 også mot Russland, men Belgia var bedre. Noe av det de presterte, var utrolig. Jeg nøt faktisk å se det, sier Varella ifølge Daily Record.

– Etter min mening er de favoritter til å vinne EM. De er Europas beste lag i øyeblikket.

PS: San Marino er verdens eldste republikk. Landet er på bare drøyt 60 kvadratkilometer og har 33 400 innbyggere.

VG-tips: Under 5,5 mål.

* Skottland er så tannløse at for oss som er glade i britisk fotball er det litt leit å forholde seg til. Torsdag ble skottene påført et 0-4-nederlag for Russland i Moskva. Og dermed er de 12 poeng bak nettopp Russland i EM-kvalikpulje I - og følgelig uten sjanse til å kvalifisere via dette gruppespillet.

* Landslagssjef Steve Clarke overtok jobben i mai etter å ha ført Kilmarnock til 3.plass i skotsk Premiership. Han begynte med å slå Kypros 2-1 hjemme på skotsk jord. Men siden har det vært hel-grått.

* San Marino er lavest plassert på UEFA-rankingen på plass nummer 210. Skottland vant 2-0 i det omvendte møtet i mars. Og vi tror de vinner igjen, men ikke nødvendigvis med store sifre. Vi tror det blir fem mål eller færre på ærverdige Hampden Park.

Publisert: 13.10.19 kl. 09:06

