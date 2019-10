Lionel Messi: – Det er løgn at jeg ikke ville ha Griezmann hit

Lionel Messi (32) insisterer på at han ikke har noe uoppgjort med Antoine Griezmann (28) og hyller franskmannen.

– Det er løgn at jeg ikke ville ha Griezmann hit, sier Messi i et eksklusivt intervju med den katalanske radiostasjonen RAC 1.

– Jeg husker det første året han ønsket å komme hit, så husker jeg at jeg sa at han var en av de beste og de beste er alltid velkomne til det vinnerprosjektet vi alle ønsker.

– Og Griezmann er en av de beste, og jeg har aldri hatt noen problemer med ham, tvertimot, sier Messi i radiointervjuet, som er gjengitt av Marca.

Messi er samtidig klar på at det ikke er så lett å komme inn i en klubb som Barcelona.

– Fra utsiden virket det enkelt, men for alle som ikke har blitt trent opp med Barca-filosofien fra barndommen og ikke kjenner til metoden, så er det ikke så lett. Jeg er sikker på at han kommer til å tilpasse seg. Han er en veldig god og intelligent spiller, sier argentineren.

Griezmann kom til Barcelona fra Atlético Madrid for en pris på nærmere 1,2 milliarder kroner. Overgangen kom ett år etter at franskmannen hadde flørtet med å bytte til Camp Nou.

Han har hatt en blandet start på sitt nye fotballiv, og innrømmet i et intervju nylig at han ikke har snakket så mye med Messi.

JUBLER SAMMEN: Messi og Griezmann i kampen mot Villarreal i slutten av september. Foto: LLUIS GENE / AFP

Før Champions League-kampen mot Inter sa Griezmann:

– Han (Messi) snakker ikke så mye, og det gjør heller ikke jeg. Det er vanskelig. Men vi er på rett vei.

– Men Messi har vært mye skadet, så det er vanskelig å skape kontakt, å forbedre den. Vi er to bra gutter, hyggelig folk, og vi jeg er klar for å hjelpe alle på laget.

Antoine Griezmann har så langt spilt ni kamper og stått bak tre mål for Barcelona.

Viasport-kommentator Petter Velands reaksjon på Messi-nyheten er:

– Hvorfor skulle Messi ha noe uoppgjort med Griezmann?

– Men bakgrunnen er vel det som skjedde sommeren 2018 da Griezmann, inspirert av sitt forbilde LeBron James, laget videoen «Avgjørelsen», men likevel endte opp med å bli i Atlético Madrid. Mange Barca-supportere tok det nærmest som en fornærmelse.

– Når det så blir overgang ett år senere, og tvisten rundt Barcelonas direkte kontakt med Griezmann mens han fortsatt var under kontrakt i Madrid, så kan det ha gitt blandede følelser i Barcelona-garderoben, men jeg har aldri oppfattet som om Messi har drevet noe korstog i så måte.

– Og for Messi er det en fordel med Griezmann på laget?

– Ja, Messi er opptatt av å komme tilbake på tronen i Europa. Etter to forsmedelige exit’er i Champions League, er han bare interessert i at Barca kjøper klassespillere som Griezmann, fastslår Petter Veland.

Franskmannen er opprinnelig et Real Sociedad-produkt (2005–2014) før han tilbrakte fem sesonger i hovedstadsklubben Atlético Madrid.

les også Suárez reddet Barcelona med praktvolley

Nå står det franske laget foran to vanskelige kvalik-kamper: Island (borte) fredag og Tyrkia (hjemme) mandag. Målvakten Hugo Lloris er ute for resten av året, og ellers har det vært et par kontroverser mellom landslagssjef Didier Deschamps og klubbtrenere om bruken av spillere. Deschamps meldte tidligere denne uken:

– Frank Lampard ringte meg og ba med om at jeg ikke skulle ta ut N’Golo Kanté for Chelseas skyld. Kanskje jeg skal ringe ham og be ham bruke Olivier Giroud mer. Jeg og klubbene har forskjellige interesser.

Publisert: 11.10.19 kl. 13:34

