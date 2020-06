KLAR FOR SERBIA: Martin Ødegaard i 1–1-oppgjøret mot Spania i fjor høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge møter Serbia 8. oktober - og i august returnerer Champions League

UEFA bestemte onsdag at Champions League vil bli fullført i Portugal i august, mens Norge møter Serbia i EM-play off 8. oktober.

Oppdatert nå nettopp

– Vi hadde et veldig viktig møte i dag. Vi tok mange avgjørelser. Jeg er glad for at vi får tilbake nesten alle våre turneringer, sier UEFA-president Aleksander Čeferin på en pressekonferanse onsdag.

Det ble, blant annet, bestemt at play off-kampene til fotball-EM, som er utsatt til neste sommer, spilles 8. oktober og 12. november.

Det betyr at Norge møter Serbia på Ullevaal 8. oktober, og at play off-finalen, mot enten Skottland eller Israel, kommer i november – hvis Norge slår Serbia.

Champions League returnerer

I Champions League vil kvartfinalene, semifinalene og finalen bli spilt som en 12-dagers miniturnering i Lisboa fra 7. til 23. august. De gjenværende åttedelsfinalene spilles 7. og 8. august.

I sluttspillet spilles det ikke to kamper, som normalt, men det blir kun ett oppgjør – altså vinn eller forsvinn – i kvart- og semifinalene.

PSG, Atlético Madrid, RB Leipzig og Atalanta er allerede klare for kvartfinalene i Champions League. Disse åttedelsfinalene gjenstår:

Juventus - Lyon (0-1)

Manchester City - Real Madrid (2-1)

Bayern München - Chelsea (3-0)

Barcelona - Napoli (1-1)

I Europa League vil kvartfinalene, semifinalene og finalen bli spilt i Tyskland mellom 10. og 21. august, opplyser UEFA.

Foto: LM/Claudio Benedetto / IPA / IPA Milestone

EM fra 11. juni

Kampene vil, slik det ser ut nå, gå for tomme tribuner, ifølge UEFA-president Aleksander Čeferin. Han sier at ting endrer seg fort, så han utelukker ikke at kampene vil kunne spilles med tilskuere på tribunen. De skal ta en ny vurdering i juli.

les også NFF reagerer kraftig: Helsemyndighetene vil ikke åpne for kamper i barnefotballen i sommer

Europa League-sluttspillet går i Tyskland, i fire byer. Köln, Duisburg, Düsseldorf og Gelsenkirchen mellom 10. og 21. august. Finalen spilles i Köln.

Også i Europa League gjenstår det flere åttedelsfinaler. Dette er åttedelsfinalene som gjenstår i turneringen:

Bayer Leverkusen - Rangers (3–1)

Shakhtar - Wolfsburg 2–1

Wolves - Olympiacos (1–1)

Manchester United - LASK Linz (5–0)

Basel - Eintracht Frankfurt 3–0

København - Basaksehir (0–1)

Disse seks oppgjørene er altså halvspilte, mens oppgjørene mellom Roma - Sevilla og Inter Milan - Getafe ikke har blitt spilt enda. De skal spilles som enkeltkamper - altså vinn eller forsvinn - i stedet for å spilles over to kamper. Også disse kampene skal spilles i Tyskland.

Kvinnenes Champions League vil spilles som enkle utslagskamper i Bilbao og San Sebastian mellom 21. - 30. august. Finalen spilles i San Sebastian.

Det ble også bestemt at UEFA Super Cup spilles i Budapest 24. september.

les også Ingen TV-fest for Eliteserien: – For attraktivt utevær

Når det gjelder EM-sluttspillet neste sommer, som skal spilles fra 11. juni til 11. juli, er alle de opprinnelige vertsbyene bekreftet som klare for å arrangere. Dermed ble også det opprinnelige kampoppsettet vedtatt onsdag.

Publisert: 17.06.20 kl. 15:40 Oppdatert: 17.06.20 kl. 16:27

Mer om Herrelandslaget fotball Fotball

Fra andre aviser