DORTMUND-JUBEL: Fra venstre: Manuel Akanji, Jadon Sancho, Erling Braut Haaland, Giovanni Reyna og Axel Witsel. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Dortmund-stjerner straffet for corona-brudd: – En vits!

Den tyske ligaen har gitt Borussia Dortmund-stjernene Jadon Sancho (20) og Manuel Akanji (24) bot. – En absolutt vits, twitret engelskmannen - men trakk siden meldingen.

Nå nettopp

Klubben valgte at de ikke straffet spillerne sine for brudd på corona-reglene, men den tyske ligaorganisasjonen DFL la seg ikke på samme linje. De ga de to BVB-spillerne en bot av ukjent størrelse.

Saken er som følger:

* Det dukket opp bilder av flere Dortmund-spillere som hadde besøk av frisøren sin - og hverken spillerne eller frisøren «Fresh Prince» hadde munnbind.

* Det er et brudd på hygiene-reglene som gjorde at Bundesliga fikk lov til å starte først av alle de store ligaene etter corona-krisen.

* Det er også brudd på reglene for frisører i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen.

I følge DFL hadde BVB «gitt spillerne en passende mulighet» til å få håret klippet i samsvar med hygienekonseptet. Derfor er straffen «uttrykkelig ikke rettet mot klubben, som ikke gjorde noen feil».

Sancho og Akanji har fem dager til å anke straffen. Hvorfor DFL ikke også straffet de andre spillerne på bildene, Raphael Guerreiro og Dan-Axel Zagadou, er ifølge Kicker ikke kjent.

ANGRET: Jadon Sancho la først ut denne tweeten, men fjernet den senere fredag. Foto: Fra Jadon Sanchos twitter-konto.

Jadon Sancho twitret altså at han så på dommen som «en absolutt vits», men fjernet så den uttalelsen på mikrobloggen.

Publisert: 06.06.20 kl. 08:14

