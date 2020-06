forrige







fullskjerm neste FØLGER SPENT MED: Erna Solberg på puben «Brygg», hvor hun følger med på favorittlaget Brann.

Erna Solberg til VG: – Brann vinner serien. Noe annet går ikke an å mene!

STORGATA (VG) (Haugesund - Brann 0–0, kampen pågår) Statsminister Erna Solberg (H) er ikke i tvil: Brann blir seriemester i år.

For mindre enn 10 minutter siden

Selv om statsministeren mener Brann godt kunne skapt litt flere sjanser i løpet av den første omgangen mot Haugesund, er hun helt overbevist om at Brann stikker av med seriegullet i 2020.

– Det er obligatorisk på denne tiden av året å mene at Brann vinner serien. Noe annet går ikke an å mene, sier hun.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Dersom Solberg skulle få rett, vil det bli Branns første seriegull på 13 år. Forrige gang bergenserne kunne kalle seg norske seriemestere var i 2007.

VG er på plass sammen med Solberg på puben «Brygg» i Storgata. Der ser hun favorittlaget Brann i aksjon borte mot Haugesund. I en hittil sjansefattig kamp står det 0–0 til pause. Målløst til tross:

– Jeg synes Brann har vært best, smiler hun.

VG Live: Følg kampen her!

Solberg erkjenner at hun - som så mange andre - gjerne skulle vært på stadion og sett den første runden i Eliteserien, som ble sparket i gang tirsdag. Men hun presiserer at det trolig er en stund til det blir åpnet for fulle tribuner igjen.

– Det er deilig å få se fotball og andre idrettsarrangement etter hvert. Jeg vet at det er mange som skulle ønske de var på stadion i dag, eller var rundt omkring og så på kampene, men vi nok fortsatt holde oss litt i tøylene. Jeg håper vi får publikum, i hvert fall mer publikum, men så langt tror jeg ikke vi kan åpne for det enda, sier hun, og fortsetter:

– Vi har åpnet mye, og vi må få erfaring med alt vi har åpnet før vi kan ta nye skritt videre. Særlig når vi nå åpner for flere reiser rundt om i Europa, er det hensyn som må avveies for å sikre at smitten ikke sprer seg.

Publisert: 17.06.20 kl. 21:30

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 1 1 0 0 4 – 1 3 3 2 Bodø/Glimt 1 1 0 0 4 – 2 2 3 3 Sandefjord Fotball 1 1 0 0 2 – 1 1 3 4 Vålerenga 1 1 0 0 1 – 0 1 3 5 Start 1 0 1 0 2 – 2 0 1 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser