Ny Aalesund-smell etter forsvarsblemmer: – Vil ingen ende ta

ÅLESUND (VG) (Aalesunds FK-Stabæk 1–3) AaFK-spillerne var langt nede etter enda et tap. Nå får også trener Lars Bohinen tøffe spørsmål rundt egen fremtid.

Etter kveldens tap står ålesunderne med tre poeng på ni kamper - fremdeles på jakt etter sesongens første seier og fremdeles sist i Eliteserien.

– Det er jævlig surt. Det er jævlig forbannet irriterende, rett og slett. Det er det fine ordet. Det er tungt. Men vi snur ikke ryggen til hverandre og vi snur ikke ryggen til klubben, vi jobber på videre. Vi skal stå sammen til det er snudd, sier Ståle Stålinho Sæthre om hvordan det er å være AaFK-spiller for øyeblikket.

De oransje og blå ble brutalt straffet av Stabæk. To ganger kastet hjemmelaget bort ballen på egen halvdel, og på tampen av kampen forærte de gjestene med et straffespark.

– Det skal visst ingen ende ta dette her. Vi gir de sjansene de scorer på, og det må vi luke bort. Det får vi ikke til i dag, men når 30 serierunder er telt opp kan vi ta en prat og se om det er bra å være AaFK-spiller da. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å komme oss opp på hesten og prøve i neste kamp, men det er jævlig surt akkurat nå, sier en skuffet Sæthre.

Humøret hos Niklas Castro - fjorårets beste spiller i Obos-ligaen - var ikke mye bedre. Sammen med resten av AaFK, har ikke han lykkes i år. Han var en av spillerne Lars Bohinen offentlig refset i Sunnmørsposten etter midtrundetapet mot Sandefjord.

– Jeg forventer mye mer av meg selv en det jeg har klart å gjøre. Jeg kan være enig i det som blir sagt, men det er ikke noe hyggelig å høre det. Vi må bare ta det inn og se videre, sier Castro.

Etter en rekke svake kamper må Lars Bohinen tåle tøffe spørsmål fra presse og supportere. Presset på ham øker i takt med hvert poengtap.

– Det er utenfor min kontroll. Jeg bryr meg ikke så mye om det - jeg kan ikke bry meg så mye om det. Jeg må jobbe videre med de prosessen vi har, så får det briste eller bære. Jeg har hverken ansatt meg selv eller kommer til å avsette meg selv. Det er ikke min oppgave. Mitt ansvar er å jobbe hardt for å få snudd dette her og få spillerne opp på det nivået hvor jeg vet at de kan være.

Tidlig kalddusj

AaFK fikk en kalddusj allerede etter sju minutter. Oddbjørn Lie og Jonas Grønner klønet det til sammen og rotet bort ballen til Hugo Vetlesen, som spilte gjennom Kosuke Kinoshita. Alene med Kongshavn var japaneren sikker. Da kom også regnet høljende ned over Ålesund.

Regn er ikke noe nytt i sunnmørsbyen, men det var likevel noe symbolsk over det hele. Denne gangen var det imidlertid bare en byge, og det var hjemmelaget som var best under en overskyet, men etter hvert regnfri himmel. Det fikk de uttelling for like før pause.

Frisparkforsøket til Simen Bolkan Nordli gikk rett i muren, men nysigneringen fikk en ny sjanse til å vise frem skuddfoten. Returen banket han i hjørnet på halvvolley. En fortjent utligning for en AaFK som hadde skapt mest de første 45 minuttene.

Vertene var også klart best i starten av andre omgang, men nok en gang ble de brutalt straffet for egne feil. Denne gangen var det Castro som rotet bort ballen med en dårlig pasning bakover i banen. Ballen endte hos Romain Gall, som spilte gjennom Edvartsen. Han var også iskald alene med Kongshavn.

Etter scoringen klarte aldri AaFK å bygge opp et stort nok trykk mot gjestenes forsvar. Sjansene var der, men hjemmelagets avslutninger og spill var preget av unøyaktighet.

I stedet var det Stabæk som satte spikeren i kisten like før slutt. Grønner felte innbytter og debutant Erik Botheim innenfor 16-meteren og Andreas Hanche-Olsen omsatte straffen til mål.

Det betyr at AaFK fremdeles ligger sist i Eliteserien med bare tre poeng på ni kamper. Stabæk er oppe på 5.-plass for øyeblikket.

I neste runde møter AaFK Odd i Skien, mens Stabæk skal til Kristiansand for å spille mot Start.

Publisert: 19.07.20 kl. 19:51 Oppdatert: 19.07.20 kl. 20:52

