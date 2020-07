HUMØR: Kasper Junker i prat med trener Kjetil Knutsen under fredagens treningsøkt på Aspmyra. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Gladnyhet for Bodø/Glimt: Toppscoreren trolig klar til toppkampen

BODØ (VG) Serielederens danske toppscorer har banket inn åtte mål denne sesongen. Mot Mjøndalen stod han over med en hofteskade, men nå er Kasper Junker trolig klar mot Molde.

Nå nettopp

– Junker ser bra ut, slår Kjetil Knutsen fast når VG sjekker status på toppscoreren.

Det så ikke så positivt ut da dansken allerede innledningsvis i treningsøkten trente alternativt, men utover i økten var dansken inne på laget under formasjonstreningen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg spilte ikke på søndag på grunn av et problem med hoften. Det var deilig å være tilbake på banen, så regner jeg med å være klar på søndag, beroliger dansken.

Før skaden som holdt ham ute mot Mjøndalen hadde han startet samtlige kamper denne sesongen. Det får treningsarbeidet i vinter mye av æren for.

– Den er altavgjørende. Det er tydelig at vi har vunnet på det fysiske nivået i alle kampene våre. Det er en av tingene som har gjort at vi kan dominere kampene så mye, sier Junker.

INSTRUKSER: Kjetil Knutsen er en trener med fokus på detaljer. Her får Kasper Junker en liten porsjon av Bodø/Glimt-trenerens engasjement. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Spissvikar Victor Boniface kom inn og scoret da han fikk sjansen fra start mot Aalesund. I et tett kampprogram kan det bli svært viktig for Bodø/Glimt at de utenfor førsteelleveren kan komme inn og gjøre en jobb.

– Det er perfekt. Victor har alle forutsetninger for å bli en vanvittig spiss, og jeg er veldig glad på hans vegne. Vi trenger alle mann i det tette programmet.

En annen gladnyhet for Bodø/Glimt var at midtstopper Brede Moe også trente for fullt under fredagens treningsøkt. Kjetil Knutsen kan dermed trolig stille med toppet mannskap i søndagens kamp mot serietoer Molde.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 24.07.20 kl. 13:38

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 4 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 5 Stabæk 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser