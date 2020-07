KLAR FOR COMEBACK: Ingrid Byrøygard Kvernvolden på trening på Røabanen. Foto: Krister Sørbø

Fotballessets doble skademareritt: – Det har vært tøft

RØA (VG) Røa-spiller Ingrid Byrøygard Kvernvolden røk først korsbåndet i venstre kne, deretter i høyre. Det har satt varige spor – ett på hvert kne.

Nå nettopp

Den fremadstormende angrepsspilleren signerte for Røa like etter at hun røk korsbåndet i siste seriekamp høsten for to år siden. Omtrent ett år etter rakk hun å spille fire kamper for klubben før hun tok korsbåndet i motsatt kne.

22-åringen har vært ute med skade siden den gang. På tross av flere korsbåndsoperasjoner og begrensede spillemuligheter, har hun holdt motivasjonen oppe.

– Å spille fotball er det morsomste jeg vet. Å komme tilbake og spille med laget mitt og det å bevise at selv om man har vært gjennom skader, så er det mulig å komme tilbake. Den har vært der fremme som en gulrot.

Men det har vært veldig tøft, innrømmer hun.

– En skade er jo ekstremt kjedelig, men når det kommer to ... jeg tror ikke det er så mange som vet hvor hardt det er både fysisk og mentalt med langvarige skadeperioder før man har opplevd det selv. Man føler seg veldig alene, sier hun.

ARR: Etter fire operasjoner, er ett arr på hvert kne det som tyder på korsbåndsskadene til Røa-spilleren. Foto: Krister Sørbø

– Jeg hadde ikke vondt de to gangene jeg tok korsbåndene, så det var en ekstra smell å få vite at det var det som var av.

– Første operasjon gikk veldig bra, men så måtte jeg inn igjen og fjerne arrvev som var i klem og som gjorde at jeg ikke fikk strukket det helt ut. Det siste måtte jeg gjøre på høyre også, nå i juni. Jeg ble satt tilbake igjen tre uker, men det var verdt det, for det var veldig ubehagelig.

Nå trener hun igjen med ball, og trapper gradvis opp.

– Nå har jeg fått lov til å være med på litt pasninger og teknikk. Det er litt mer motiverende å trene styrke og rehabiliteringsøvelser når man får trene litt fotball også.

Savner like ressurser

Kvernvolden synes det er viktig å ha fokus på forskjellene på herre- og kvinnefotball.

– Det har blitt mye bedre, virkelig, men likevel har Norge en lang vei å gå.

På veien har hun fått hjelp av både fysioterapeuter og idretts-psykologer til å komme ordentlig tilbake. Det er et system som ivaretar spillerne, men det er likevel noe som mangler, påpeker hun.

– Det er ikke like godt tilrettelagt for damer som for menn. Vi i klubben her har ikke en mental trener, noe som kunne vært smart å ha for skadede spillere. Både for langtidsskadede, men også korttidsskadede og de som spiller. Det har jeg kanskje savnet litt, det å ha en mental trener i klubben.

les også «Herreklubbene» i kvinnetoppen: – Brann bør være neste

Comeback

Hun er imidlertid klar på at hun aldri vurderte å legge opp.

– Jeg har alltid sagt at jeg skal tilbake. Man får et slag i trynet når man plutselig må operere igjen. Men jeg har aldri vurdert å legge opp, sier hun.

Hun håper på å være tilbake på banen i løpet av september. Og det er hun veldig klar for.

– Jeg er veldig motivert for å komme tilbake. Det er veldig gøy å få spilt fotball igjen og å få den boosten. Det å komme tilbake nå etter nesten to år, det gleder jeg meg ekstremt mye til, avslutter Kvernvolden.

Kvernvoldens tidligere klubb, LSK Kvinner, gjester Røas hjemmebane fredag kveld. Kampen kan du følge på VG Live.

Publisert: 17.07.20 kl. 11:02

Fra andre aviser