Fem strake Mjøndalen-tap – Cifuentes sitt superbytte avgjorde

(Sandefjord - Mjøndalen 1–0) Etter bare noen minutter på banen avgjorde Erik Brenden for Sandefjord mot Mjøndalen, som har møtt veggen etter en god sesongstart

Etter timen spilt byttet Sandefjord-trener Marti Cifuentes inn Erik Brenden, og et par minutter senere avgjorde han kampen.

Skrekkrekker

Etter tre ubeseierede kamper i starten, har hverdagen for alvor møtt Vegard Hansens Mjøndalen-lag.

Søndagens tap var det femte strake for bruntrøyene, som i tillegg blir passert av nettopp Sandefjord. Et lag de aldri har maktet å slå i seriespill.

Nå er de også for alvor nede i bunnstriden.

Har snudd

For Sandefjord er det nå gladere dager etter en tung periode. Laget hadde fem strake tap, før de slo Aalesund i en nøkkelkamp for to runder siden.

Søndagens kamp var et nytt viktig oppgjør, hvor hvalfangerne igjen gikk seirende ut.

Seieren betyr at de passerer Mjøndalen på tabellen, og er oppe på 10 poeng.

