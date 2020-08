TOK FOR SEG: Mushaga Bakenga og Odd var klart best den første timen og vant til slutt 2–1 etter å ha holdt unna for Rosenborg-presset den siste halvtimen. Her er han uenig med dommer Tommy Skjerven. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Bakenga med RBK-stikk: – Ikke like skremmende

SKIEN (VG) Mushaga Bakenga kom best ut av kampen mot gamleklubben Rosenborg og var etter kampen klar – det er ikke det samme å spille mot Rosenborg nå som tidligere.

Bakenga har spilt for Rosenborg i to perioder (2009–2012 og 2016–2017), men søndag kveld var det som Odd-spiss han viste seg frem.

27-åringen var frisk i første omgang på et godt Odd-lag, og fikk til slutt se lagkameratene holde unna fra benken etter å ha blitt byttet ut mot slutten av andre omgang.

– Vi viser vel at vi er best i første omgang, og så forsøker de å lage et trykk. De skaper noen sjanser, men ikke allverdens. Det er ikke like skremmende å spille mot Rosenborg lenger. Jeg synes vi gjør en god jobb og viser at vi er bedre. Det er en grunn til at vi ligger over dem på tabellen, sier Bakenga.

Etter seieren ligger Odd på en tredjeplass, mens Rosenborg er fire poeng bak på en fjerdeplass.

– Hvorfor er ikke Rosenborg så skremmende lenger?

– Det er vel noe som har vart over tid. De har sin jobb å gjøre, men egentlig så driter jeg litt i dem. Jeg nyter det vi holder på med her og bruker all energien min på å se hvordan vi kan bli bedre og hvordan jeg kan bli bedre her. De får fikse sitt, men jeg driter i det.

– Jeg er jo venn med folk i klubben, men det er mye som har skjedd der. Jeg føler ikke det er det samme, sier han om Rosenborg.

18 poeng etter tolv kamper er ikke normen for Rosenborg-dynastiet som i så mange år rullet over motstanderne og som vant Eliteserien fire år på rad så sent som årene fra 2015 til 2018.

– Hver gang Rosenborg ikke vinner en kamp er det krise. Det kommer til å være for evig og alltid. Det er vi vant til. Vi bør jo vinne kampen i dag, så det går litt på selvtillit og ferdigheter det også. Hadde vi vært i flytsonen så hadde vi sikkert fått den straffen, men når det lugger så får du den mot deg, sier Rosenborg-ving Pål André Helland til VG etter kampen.

Spillemessig har det også manglet mye for trønderne de siste kampene. Mot Viking i forrige serierunde var de heldige som ikke lå under til pause, men godt spill foran begge bokser og en god andreomgang førte til at vant kampen 3–0. I første omgang mot Odd var igjen Rosenborg svake, og det var først de siste 30 minuttene at laget løftet seg.

– Vi starter jo kampen med å skyte i stanga etter 30 sekunder, så kampen starter vi greit, men så blir det dårlig etter hvert. Vi sliter nok en gang med presset. Når vi går høyt blir det hull og vi må springe mye tilbake. Det må vi få endret på, sier Helland.

– Hvorfor blir det slik?

– Det er vel fordi de bak er engstelig for at vi ikke presser ballfører og derfor verner om bakrommet. Enten får dem bak stole på oss og stå etter, ellers så får vi bare ligge lavt hele tiden, sier Helland.

