Nøktern Solbakken før Europa-kveld: – Vi har sett mørbanket ut

Før returkampen mot Istanbul Basaksehir har Ståle Solbakken (52) latt Det europeiske fotballforbundet (UEFA) få gjennomgå – og heller ikke eget lag styrer unna nordmannens kritiske blikk.

– Vi har sett mørbanket ut i de fire-fem siste kampene, innrømmer Solbakken overfor VG før møtet med Fredrik Gulbrandsens klubb i Europa Leagues 8-delsfinale.

Den ferske tyrkiske seriemesteren har 1–0-ledelse å gå på når Europa-ekspertene fra København spiller om en for dem historisk kvartfinaleplass i turneringen.

Men dit kommer Solbakkens lag etter å ha svidd av mye krefter på å kapre annenplassen i den danske superligaen – samtidig som de har mistet spisstjernen Dame N’Doye og må spille onsdagens kamp for tomme tribuner i Parken.

– Unødvendig

Det siste er grunnen til at nordmannen har benyttet anledningen til å sende et stikk mot UEFA.

– Jeg synes det er unødvendig. Vi har hatt tre-fire kamper med tilskuere her og har kontroll. Den første kampen gikk foran 13.000 potensielt smittede tyrkere på tribunen. Som vi spilte mot vår vilje. Danmark var i ferd med å stenge ned og vi ville hjem, melder Solbakken.

– Har du fått noen reaksjoner på kritikken?

– Nei, og jeg har ikke sagt noe stygt. Jeg har bare sagt at det ikke er sportslig fair, når det er mulig å tilrettelegge for at det kan være fair. Også er det litt arroganse av dem ikke å svare når vi har spurt, fastholder Solbakken.

På tirsdagens pressekonferanse innrømmet FC København-manageren at det neppe ville utgjort særlig forskjell for laget om også denne kampen hadde blitt spilt på nøytral bane i Tyskland, som resten av turneringen.

Forelagt Solbakkens kritikk, henviser UEFA til en pressemelding sendt ut den 9. juli. Der står det at UEFAs eksekutivkomité «finner det forsvarlig at alle UEFAs kamper finner sted bak lukkede dører inntil videre». Begrunnelsen er at de ønsker å beskytte helsen til de involverte under kampdag og offentligheten, samt forsikre at det blir rettferdig konkurranse mellom land som praktiserer ulike tilnærminger.

– Vi blir ganske mye svekket. Det er noe med Parken på «European nights». Scorer de, blir det vanskelig. Vi må angripe med balanse, sier Solbakken.

– Du virker ikke så optimistisk?

– Jeg er nøktern realist. Vi ligger under 0-1, de er gjennomrutinerte og har en snittalder på 30 år. Det er det dem har vunnet serien på, vært bunnsolide hele veien. Og de vet at hvis de scorer, så er sjansen stor, svarer FCK-sjefen, som innrømmer at klubben drøftet om de skulle nekte å stille til avspark før første kamp i Tyrkia 12. mars.

Da var coronapandemien for alvor i ferd med å spre seg over Europa. Men frykten for eventuell utelukkelse fra UEFA fra kommende Europa-turneringer ville ikke FC København risikere.

– Det er vel omtrent 100 millioner vi får for disse gruppespillene, og de pengene er vi litt avhengige av, smiler Solbakken.

Vinneren mot United-møte

Han tok hovedstadsklubben like langt i Europa League for tre år siden, men ble slått ut av senere finalist Ajax. Med avansement ligger alt til rette for at det blir et norsk trenermøte med Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i kvartfinalen – som spilles i Solbakkens gamle «hjemby» Köln.

For den norske treneren i United er utgangspunktet stikk motsatt: De har 5–0 å gå på før sin 8-delsretur mot LASK fra Østerrike, klubben som gikk til topps i Rosenborgs gruppe før jul.

Mens Solbakkens lag må jage scoring – uten målgarantisten Dame N’Doye. Senegaleseren ble matchvinner da FCK sikret annenplassen i ligaen denne måneden og regnes som den kanskje den beste spilleren i klubbens historie.

Men han sa nei til Solbakkens to forslag til å forlenge kontrakten. Både for hele neste sesong og en kortidsavtale ut Europa-kampene denne sommeren.

– Det gikk litt på stolthet, tror Solbakken – som også har mistet en annen «nøkkelspiller» i FCK-systemet: Teknisk direktør Johan Lange er nemlig blitt ansatt som sportsdirektør i Aston Villa.

– Kan det bety noe for dine muligheter for å bli Premier League-manager en dag?

– Nei, det tror jeg ikke. Helt ærlig!

Publisert: 05.08.20 kl. 11:26

