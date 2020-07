ERTETIS: Kasper Junker (t.v.) og Philip Zinckernagel har sittet lite på benken denne sesongen, men har funnet tonen både på og utenfor banen. Foto: Ole Martin Wold

Bodø/Glimt i dialog om ny Zinckernagel-kontrakt – tror på løsning

BODØ (VG) Philip Zinckernagel har vært brennhet i sommer, men har fremdeles ikke signert ny kontrakt med klubben. Bodø/Glimt-ledelsen er fremdeles optimistiske, mens den danske «roomien» mener at klubbens propaganda-fotball er argument nok.

– Vi er i en dialog med Philip. Han er selvfølgelig en vi vil ha med videre, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen om kontraktssituasjonen.

Dansken er nemlig på utgående kontrakt og står fritt til å forhandle med andre klubber, men mye tyder på at Zinckernagel fremdeles har lyst til å være i Bodø.

– Det er klart at når vi spiller bra som vi har gjort og spiller så fin offensiv fotball er det gøy å være en del av det. Man har lyst til å være med i toppen og vinne noe. Det hjelper litt på det, men jeg tar det med ro og tar en kamp om gangen, sier han til VG.

Kantspilleren har funnet seg til rette sammen med Kasper Junker i en leilighet med utsikt til midnattssolen som koser seg i horisonten.

Til sammen har duoen svimlende 25 målpoeng (14 mål og 11 assists), og hadde de fått en krone hver gang de har blitt omtalt som «Danish dynamite», hadde i hvert fall ikke penger vært et tema i kontraktsforhandlingene.

– Jeg tror ikke det trenger så mye overtalelse om vi fortsetter som vi har gjort, sier toppscorer Junker etter åtte strake seirer.

Spissen har scoret åtte mål denne sesongen, men ingen så fine som dette:

Det er tydelig at god fotball og gullkamp henger høyt hos dansken, som ikke har dårlig tid. Etter sliteseieren mot Kristiansund kunne Bodø/Glimt feire en historisk rekord.

– Det er stort både for oss og klubbens del å ta en rekord, men mest av alt er jeg glad for at vi får en seier på en dag hvor vi ikke spiller så bra, sier Zinckernagel.

– Jeg nyter hver dag. Det er det viktigste. Jeg har det ikke travelt med å ta en beslutning.

Også klubben har smurt seg med tålmodighet.

– Det er ikke noe stress. Vi hører ut hverandre og kjenner på hva som er best for hverandre, istemmer Thomassen.

– Har du troen på at det blir en løsning?

– Det har jeg alltid.

Publisert: 17.07.20 kl. 12:31

