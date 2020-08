Start til himmels – ventet 239 dager på seier

KRISTIANSAND (VG) (Start – Mjøndalen 3–0) De rykket opp på bekostning av Lillestrøm etter et ellevilt drama. Men siden har ikke Start vunnet. Ikke før mot Mjøndalen.

Ventetiden har vært langt. Utrolig lang. 239 dager for å være korrekt. Men etter scoringer av Kristoffer Tønnessen, Eirik Schulze og Steffen Lie Skålevik er humøret tilbake i Kristiansand.

7. desember i fjor slo de LSK hjemme på Sør Arena (2–1). Det var forrige gang sørlendingene hadde vunnet en obligatorisk kamp. 11. desember rykket de opp på bortemålsregelen (5–5) etter et uforglemmelig drama på Åråsen.

Søndag kveld kunne Start endelig juble for ny seier. 11 kamper siden seriestart (16. juni) har endte med seks uavgjort og fem tap. Men nå er omsider elendigheten over for sørlendingene. De måtte ha en trepoenger for ikke å bli parkert i bunnstriden.

Mjøndalen som ikke har vunnet i Kristiansand siden 1985 har nå syv tap på rad i Eliteserien. De åpnet imidlertid lovende. Vetle Dragsnes hadde en kjempesjansen som ble blokkert. Men så slo hjemmelaget tilbake.

PANGSTART: Kristoffer Tønnessen smeller til og scorer. Mjøndalens William Sell (t.h.) og Sondre Solholm Johansen (t.v.) kan lite gjøre for å stoppe Start-spilleren. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanpix

1–0 var av høy klasse. Kristoffer Tønnessen gikk på et smart løp – lurte seg inn bak Mjøndalen-backen William Sell – og banket ballen fra Jesper Dalan i mål.

En kamprusten Start-keeper Jonas Deumeland hadde flaks som ikke måtte plukke ut to baller fra eget nett i 1. omgang. Sondre Solholm Johansen stusset utenfor, og Fredrik Brustad headet i stolpen. Og Espen Børufsen hadde uflaks som ikke traff bedre på sitt volleyskudd. Der og da kunne Start punktert matchen.

Det gjorde de til slutt. Men ikke før det tikket mot 90 minutter. Først 2–0 ved Eirik Schulze som kunne sikte inn sin scoring, så innbytter Steffen Lie Skålevik som avsluttet perfekt i lengste hjørne.

