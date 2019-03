MÅLTYV: Kornelius Normann Hansen har scoret jevnt og trutt for aldersbestemte landslag. Nå får han vist seg frem for et stort publikum. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Kornelius (17) åpner Spurs’ nye stadion: – Skal bli den første som scorer der

Kornelius Normann Hansen (17) spiller fra start for Southamptons U18-lag, som får æren av spille den første obligatoriske kampen på Tottenhams nye praktstadion i ettermiddag – foran rundt 30.000 tilskuere.

– Jeg har kanskje spilt for et par tusen tilskuere før. Men når kampen starter går jeg inn i en boble og vil nok ikke tenke så mye over det, sier Hansen til VG.

Lørdag fikk han beskjed om at han skal starte som venstre ving i et 4–3–3-system for bortelaget. Det blir altså en kamp helt utenom det vanlige.

Omsider er Tottenham Hotspur Stadium klar til bruk – London-klubbens nye praktanlegg med plass til 62.000 tilskuere. Det har kostet over en milliard kroner, og enormt mye tålmodighet å få ferdig.

To testkamper

Etter en rekke utsettelser er nesten alt klart. Men før Harry Kane, Christian Eriksen og resten av førstelaget får ta i bruk sin nye hjemmebane mot Crystal Palace i Premier League 3. april, så må det spilles to testkamper med mange tilskuere til stede.

VAKKERT: Tottenham Hotspur Stadium avbildet i februar i år. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Tottenham U18 mot Southampton U18 blir den første, og neste helg er det en «legendekamp» med gamle stjerner, der det er ventet 45.000 tilskuere.

– Vi har fått beskjed om at det kommer rundt 30.000 tilskuere, og det er klart det blir morsomt å få spille denne kampen, sier Hansen før kampen som starter kl. 16.00, norsk tid.

Tar straffer

Larvik-gutten er fast straffeeksekutør, og med glimt i øyet kommer han med følgende påstand:

– Jeg skal bli den første som scorer der. Det passer meg veldig fint å vise meg frem der.

VARMER OPP FOR KANE: Harry Kane jubler etter en scoring mot Borussia Dortmund i Champions League. 3. april spiller han og lagkameratene på sin nye hjemmebane. Foto: Adam Davy / EMPICS Sport

Han signerte kontrakt med Southamptons akademi sommeren 2017, og skrev en proffkontrakt på to år med klubben i fjor sommer. Nå spiller han sine siste kamper for U18-laget før han skal over i U23-stallen fra høsten av.

– Det blir god læring for meg og resten av laget å spille en kamp med så mange tilskuere, sier Hansen som fyller 18 år 6. mai.

Den offensive midtbanespilleren har 21 mål på 35 aldersbestemte landskamper for Norge fra G15 og til G18. Denne sesongen har han ikke vært like målfarlig for klubblaget, og står med «bare» to scoringer – den siste på straffe mot Brighton U18 for tre uker siden.

PLASS TIL 62.000 TILSKUERE: Tottenham Hotspur Stadium har kostet over en milliard kroner. Foto: Matthew Childs / X03810

– Det beste laget i ligaen

– Vi får en tøff kamp mot Tottenham, og jeg synes det er det beste laget i ligaen. Det blir skikkelig kult å spille, sier Hansen.

Tottenham U18 vant 5–2 da lagene møttes i Southampton tidligere i sesongen. Da spilte ikke Hansen.

Arsenal leder «U18 Premier League South» med 48 poeng på 18 kamper. Tottenham har to kamper mindre spilt, og er fire poeng bak. Southampton ligger på fjerdeplass med 26 poeng på 17 kamper.

PS! Tottenham har spilt sine hjemmekamper på Wembley etter at de tok farvel med ærverdige White Hart Lane i mai 2017.

24.03.19 10:49