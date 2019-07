KAN FORSVINNE: Fredrik Oldrup Jensen (t.v) og Sander Svendsen (t.h) kan forsvinne fra Odd i sommer. Foto: Braastad / Teigen / NTB scanpix

Nøkkelspillere kan glippe for Odd midt i gullkampen

Fredrik Oldrup Jensen (26) og Sander Svendsen (21) har vært nøkkelspillere for et Odd som kjemper helt i toppen denne sesongen. Nå kan begge forsvinne i sommer.

Både Oldrup Jensen og Svendsen har startet samtlige kamper i Eliteserien denne sesongen for formlaget Odd.

Men begge er eid av andre klubber, og er kun i Odd på lånt tid. Svendsen er lånt ut fra svenske Hammarby, og skal i utgangspunktet returnere dit den 15. juli.

– Vi prøver å ha en dialog med Hammarby, men de har vært avventende. Da forholder jeg meg til det. Jeg har to uker igjen nå og jeg har fortsatt ikke noe svar på hvordan det blir, forteller Svendsen til VG.

21-åringen sier han håper det kommer en avgjørelse snart, og forteller at han vil bli i Odd.

– Jeg trives veldig godt. Jeg har sagt hva jeg ønsker, men det er mange parter i det «gamet» her. Jeg må forholde meg til flere klubber og masse mennesker, og det er mye avgjørelser. Jeg har sagt hva jeg ønsker til alle rundt meg, så får vi se innen 15. juli hvor jeg er hen.

Oldrup Jensen er i utganspunktet utlånt til 31. juli, men også han ønsker å bli.

– Jeg trives veldig godt i Odd. Vi får se hva det blir til. Jeg vet ikke akkurat hvordan det ligger an nå, men det er dialog mellom klubbene, avslører Oldrup Jensen.

Nå jobbes det intenst i Odd med å sikre seg de to spillerne videre i gullkampen.

– Vi håper fortsatt å få med oss Svendsen og Oldrup Jensen videre. Vi er i dialog med klubbene deres, men kan naturligvis ikke gi ut detaljer i denne dialogen, sier daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, til VG.

Han forteller at de nå jobber ut fra at de skal lykkes med å beholde dem. Og det kan Odd trenge for å fortsette å kjempe om gullet.

Denne helgen ble det 3–0 borte mot Bodø/Glimt, og i neste runde møter de serieleder Molde. Det er tilfeldigvis også hjemstedet til Sander Svendsen.

– Selvfølgelig, det er Molde og jeg har vokst opp der. Det blir en toppkamp, det er kult. Men alle kamper er viktige. Nå handler det om å nullstille. Vi kommer til å slå tilbake, sier Svendsen.

Publisert: 01.07.19 kl. 09:28