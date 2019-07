KAN HÅVE INN: Branns Gilbert Koomson og Amer Ordagic feirer sammen etter å ha slått Lillestrøm 1–0 på Brann Stadion i juni. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Pengefest kan vente for Europa-klubbene

Molde, Brann og FK Haugesund begynner i kveld sine europaeventyr og fra første runde er det millionpremier i potten.

– Hver runde du går videre er et pluss i regnskapet. Det er viktig for FK Haugesund å lykkes med å gå videre så langt som mulig, forteller FKHs daglige leder, Eirik Opedal til VG.

Allerede fra første kvalifiseringsrunde, som begynner torsdag med Molde, Brann og FK Haugesund som de norske innslagene, får klubbene millionpremier for å gå videre.

Torsdag kveld kan de norske klubbene legge grunnlaget for å spille inn 2,2 millioner kroner. Om de går videre fra neste runde, er det 2,4 millioner kroner i potten. Den virkelig store gulroten er imidlertid å gå inn i gruppespillet.

Pengepremier i Europa League-kvalifiseringen. Innledende runde: 2,2 millioner kroner

Første kvalifiseringsrunde: 2,4 millioner kroner

Andre kvalifiseringsrunde: 2,6 millioner kroner

Tredje kvalifiseringsrunde: 2,8 millioner kroner

Play-off: 3 millioner kroner (til tapende klubb) Kvalifisering til gruppespill: Ca. 30 millioner kroner

Per uavgjort kamp i gruppespill: 1,9 millioner kroner

Per seier i gruppespill: 5,7 millioner kroner Kvalifisering til første utslagsrunde: 5 millioner kroner

Kvalifisering til andre utslagsrunde: 11 millioner kroner

Kvalifisering til kvartfinalen: 15 millioner kroner

Kvalifisering til semifinalen: 24 millioner kroner

Kvalifisering til finalen: 45 millioner kroner Vinneren får i tillegg 40 millioner kroner. Kilde: UEFA Vis mer vg-expand-down

Bare for å delta får klubbene 25 millioner kroner, i tillegg til saftige bonuser for hvem kamp de tar poeng.

– Bankkontoen blir ikke veldig feit hvis man ikke kommer til gruppespillet, sier Branns daglige leder Vibeke Johannesen til Bergens Tidende.

For det er nemlig også en del utgifter knyttet til å spille kvalifiseringsrundene. Ettersom det er kort varsel på motstanderen de skal møte, er klubbene som regel avhengig av å chartre fly for å komme seg til de ulike bortekampene. Det alene spiser opp store deler av pengepremien de får for å kvalifisere seg.

Et lag som virkelig fikk merke gledene av gruppespillet forrige sesong var Sarpsborg 08. Ved å kvalifisere seg til gruppespillet i Europa League håvet de både inn mer enn 50 millioner kroner i premie- og TV-penger, samtidig som at de solgte en rekke spillere utenlands for flerfoldige millioner.

I dag begynner tre av de norske klubbenes jakt på det samme.

Publisert: 11.07.19 kl. 10:53

