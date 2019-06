SLIPPER INN FÅ: Sarpsborg-keeper Aleksander Vasjutin (liggende) fra situasjonen der Vålerengas Chidera Ejuke skjøt i stolpen etter bare to minutter. Over Vasjutin stuper Sarpsborg-stopper Nicolai Næss, mens de øvrige spillerne er Matthias Vilhjálmsson, Matti Lund Nilsen og Bård Finne (bak til høyre). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Sarpsborg skal forsterke – avslo russisk bud på Vasjutin

VALLE (VG) (Vålerenga – Sarpsborg 1-1) Med heftige skadeproblemer i forsvar og trolig Sheldon Bateau (28) på vei ut, må Sarpsborg trolig på midtstoppermarkedet. Nylig sa de dessuten nei til å selge Aleksander Vasjutin (24).

Etter det VG erfarer la en klubb fra Russland inn bud på Sarpsborg-keeperen forleden, men østfoldingene sa nei til millionene som ble lagt på bordet.

Russeren har vært en suksess siden overgangen i fjor sommer – og tross 13. plassen i Eliteserien og mange sentrale spillere ute, styrer han et forsvar som faktisk har sluppet inn nest færrest i Eliteserien bak Odd (9 baklengs) etter 12 runder.

Det har skjedd med skadeavbrekkene til Jørgen Horn (stopper), Bjørn Inge Utvik (stopper), Amin Askar (back), Gaute Vetti (stopper/midtbane) og Jon Helge Tveita (back).

Horns ankeltrøbbel er stadig uavklart og vil trolig kreve tid før et comeback er aktuelt. Utvik trener, men har vært gjennom en operasjon, Askar er fortsatt litt unna, mens Tveita trolig er tilbake neste runde.

Samtidig er det heller ikke utenkelig at Sheldon Bateau – Sarpsborgs beste mot Vålerenga søndag – forsvinner i løpet av sommeren.

Totalen i forsvar – for en klubb som fortest mulig vil komme seg ut i Europa igjen etter høsteventyret i fjor – tyder på at det blir shopping i sommer.

– En i hvert ledd, lanserer Sarpsborg-trener Geir Bakke om hvordan klubben kan angripe overgangsmarkedet nå, som isåfall vil være mer grådig enn de angrep Vålerenga i går.

Det var et heller tamt uavgjortoppgjør mellom to lag preget av pinlige cupexiter og som fremsto mest opptatt av å unngå å tape. Det innrømmet både Bakke og Vålerenga-trener Ronny Deila etterpå.

Sportssjef Thomas Berntsen vedgår at det trolig skjer endringer i troppen, men er først og fremst klar på følgende:

– Det viktigste for oss i sommer er først og fremst å få spillerne våre friske. Når disse er tilbake, vil det gi oss en bedre treningshverdag. Vi er veldig fornøyde med troppen vår, selv om det kan hende vi ser etter spillere, sier Berntsen til VG.

Før seriestart gikk aldri klubben for en ren erstatter for danske Patrick Mortensen. Istedet pekte de på klubbens «egen» Jørgen Strand Larsen (19), som i de to siste kampene har markert seg med to scoringer (mot Odd) og målgivende på Sarpsborgs nydelige 12-trekksangrep mot Vålerenga med ni spillere involvert.

Om en spiss skal inn portene på Sarpsborg stadion nå, sier Berntsen følgende:

– Hele Fotball-Europa er egentlig på jakt etter en spiss. Jørgen skal til U19-EM og har et sinnsykt potensial. Vi får rett og slett se. Jeg vil vel si at vi står godt defensivt, men vi kunne ha scoret litt flere mål, sier Berntsen.

– Men skal vi ha inn spillere, må de berike oss. Vi skal følge malen vår med en edruelig lønnspolitikk, sier Sarpsborgs sportssjef, som riktignok åpner for at de også kan vurdere en «korttidsløsning», altså et lån ut sesongen, som ikke blir fullt så dyrt å lønne for Europa League-deltageren fra i fjor.

