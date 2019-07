EVENTYRETS START: Eirik Horneland har en gyllen sjanse til å rette opp inntrykket i Rosenborg med en god høst i Champions League. Roar Stokke (innfelt) tror imidlertid veien er lang. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stokke om RBKs CL-muligheter: – Mikroskopiske

Rosenborgs Champions League-eventyr begynner denne kvelden i Nord-Irland, men kommentatorprofilen Roar Stokke levner sine medtrøndere små sjanser på å nå hele veien.

– Denne utgaven mener jeg har mikroskopiske sjanser for å nå gruppespillet i Champions League denne høsten. Det mest realistiske målet bør være et nytt gruppespill i Europa League, sier Roar Stokke.

Onsdag kveld starter Rosenborgs jakt på Champions League-spill borte mot nordirske Linfield, som er utenfor sesong og ansett som en langt svakere motstander, og Stokke regner ikke med at de vil by på noen problemer for de norske mesterne.

De kommer først senere.

– Avstanden frem til de beste øker for hvert eneste år. De økonomiske forskjellene er gedigne, og økende, mener Stokke.

Til tross for at han ikke ser helt lyst på sjansene for CL-avansement, noe Rosenborg ikke har klart siden 2007, mener han at det finnes lyspunkter for Eirik Hornelands menn. De vinner igjen, den fysiske formen virker bedre og har fått offensive nøkkelspillere i form, poengterer «CL-stemmen».

– Men det er håpløst å si noe om nivået til RBK akkurat nå. De er i stigende form, men de har jo vært sjanseløse i gruppespillet i Europa League de siste årene, og de bør nok være heldige med trekningen for å komme inn i gruppespillet til Champions League igjen, sier Stokke.

les også Celtic-stjerne glipper for Arsenal

Trønderne har deltatt i nettopp Europa League-gruppespillet de siste to sesongene, men gjennomførte i fjor sin verste europeiske deltakelse noensinne. I forkant av oppgjøret mot Linfield sendte RBK Karl Oskar Emberland for å danne seg et bilde av laget.

– Et typisk britisk lag. De er gode fysisk også er de, som de fleste engelske lag, ganske direkte, sier Eirik Horneland til Adresseavisen, som sier at de forventer å være fysisk overlegne en motstander som er utenfor sesong.

Formspilleren Samuel Adegbenro måtte gi seg da Rosenborg mandag hadde siste treningsøkt på norsk jord før avreisen til Nord-Irland. Horneland sier til Adressa at de ikke vet om 23-åringen blir klar for onsdagens kamp.

Publisert: 10.07.19 kl. 11:00

