DISKUSJONSTEMA: Stig Inge Bjørnebye under oppgjøret mot Molde på Aker Stadion i april. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Bjørnebye har midlertidig avtale – dette har han krav på ved RBK-exit

Stig Inge Bjørnebye (49) har en tidsbegrenset kontrakt med Rosenborg. Skal RBK fjerne Bjørnebye før mars 2021, må klubben ut med én årslønn, rundt to millioner kroner.

Nå nettopp







Flere og flere supportere har fått nok av den sportslige lederen. Onsdag krevde Kjernen at Bjørnebye må gå fordi det angivelig «stinker» av jobben han har gjort i Trondheim.

Skal Rosenborg kvitte seg med Bjørnebye, må klubben ut med ett års etterlønn til 49-åringen. Alternativt kan RBK vente til mars 2021. Da går Bjørnebyes tidsbegrensede kontrakt ut, og avtalen utløper uten oppsigelse.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Bjørnebye kan selv si opp jobben på tre måneders varsel.

– Ingen kommentar, svarer styreleder Ivar Koteng når han får høre at temaet er Bjørnebye.

les også Ranheim vil ta RBK-skalp: – Et såret dyr

Den sportslige lederen rapporterer sportslige utvikling direkte til styret.

I 2017 hadde Bjørnebye en skattbar inntekt på 2,25 millioner kroner. RBK-lønnen dette året inkluderte bonuser for seriegull og deltagelse i Europa League-gruppespillet. I de to foregående årene lå inntekten på i overkant av 1,7 millioner kroner.

Seksårsavtale

Bjørnebye har fått mulighet til å svare på spørsmål om egen fremtid før kveldens Ranheim-oppgjør, men han har ikke sagt noe om sine ønsker etter mars 2021 – eller om hvordan han opplever kritikken fra Kjernen.

I mars 2015 signerte han en midlertidig arbeidsavtale for seks år, til mars 2021. Bjørnebye er blant annet ansvarlig for kjøp og salg av spillere (kartlegging og forhandlinger). Denne jobben har Bjørnebye blitt kritisert for.

– En spillertropp skal gjenskape resultater og det er det vi blir målt på. Men vi må bli flinkere til å få frem egne, lokale talenter. Det jobbes det med, sa han da RBK fikk «gamlis-kritikk» i vår.

Etterlysning fra styret

Han pekte da på Rosenborgs uttelling de fire siste årene: Fire seriemesterskap, tre cupmesterskap og tre deltagelser i Europa League.

les også Denne «ukjente» Glimt-trioen herjer i eliteserien: – Helt konge

Manglende sportslig utvikling var begrunnelsen da Kåre Ingebrigtsen fikk sparken i fjor sommer. Bjørnebye fikk beholde jobben som sportslig leder, men styret var ikke bare happy med hans jobb heller. På styremøtet 29. mai i fjor etterlyste styret en tydeligere strategi på spillerkjøp.

Bjørnebye har siden opplevd mer motgang, selv om fjoråret endte med «the double» og en rørt sportslig leder etter cupfinaleseieren på Ullevaal.

Den tidligere NFF-utviklingssjefen var meget sentral i ansettelsen av Eirik Horneland, som nå strever voldsomt med å skape suksess på Lerkendal. Evalueringen av fjoråret var heller ikke hyggelig lesning for Bjørnebye. Det kostbare Bendtner-prosjektet har ikke utviklet seg i ønsket retning.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli uttalte nylig at Bjørnebye er et mer sannsynlig tema enn Horneland for RBK-styret.

– Det som kom frem i evalueringen og det som handler om manglende utvikling i fjor angår Bjørnebye, som satt som sportslig leder. Da var ikke Horneland der, sa kommentatoren til VG.

Publisert: 04.07.19 kl. 16:05