Ståle Solbakken vant sitt åttende ligagull med FC København

(FC København - Brøndby, 3–2) Og hvem bedre å sikre det mot, enn de argeste av rivaler?

Oppdatert nå nettopp







– Det er helt vilt, det er overveldende. Jeg elsker å være en del av denne klubben, sier juvelen Robert Skrov til Viasat, mens han jevnlig blir avbrutt av alkoholholdige dusjer.

Men de plagsomme naboene fra Vest-København gjorde alt de kunne for å være festbremser i Parken, som var røyklagt av de drøye 30 000 supporterne før start. Simon Tibbling gjorde maksimalt ut av Denis Vavros svake forsvarsspill, og bredsidet gjestene i ledelsen etter bare fem minutter.

Utligningen kom få minutter senere, men reprisene viste at Robert Skrovs straffescoring burde vært annullert. Han mistet fotfestet idet han skulle skyte, berørte ballen to ganger før den gikk i mål, men Brøndby-spillernes protester var til ingen nytte.

Ståle Solbakkens seriegull med FC København 2005/06

2006/07

2008/09

2009/10

2010/11

2015/16

2016/17

2018/19 Vis mer vg-expand-down

Så høylytte var faktisk gultrøyenes protester, at flere spillere fyrte seg ordentlig opp og havnet i dommerens bok. Da dommeren like etter overså det som så ut som et klart straffespark til Brøndby, etter Vavros svake taklingsforsøk, rant begeret over.

– De fikk to gaver, sa Brøndbys Kevin Mensah i pausen.

Og før kvarteret var spilt, hadde hjemmelaget snudd kampen, da formspissen Dame N’Doye skuddfintet seg inn i banen og plasserte ballen helt ved stolperoten.

Brøndby nektet likevel å gi seg. Minutter etter at FCK fikk en scoring annullert, utlignet de da Vavro igjen var sleivete, sløv og slepphendt, og styrte ballen i eget nett.

les også Full fest i Parken – Solbakken mot sitt åttende seriegull

Men kampen hadde en siste vending i seg. Peter Ankersen stormet nedover høyresiden i et veldig raid, og banket ballen inn i feltet. Der ventet Rasmus Falk Jensen, som fikk en enkel jobb med å sikre FC Københavns 13. seriegull i deres bare 27 år lange historie.

– Det var en helt sinnssyk kamp. Scoringen min var en kjempeforløsning, sier Falk Jensen til Viasat.

Ståle Solbakken har stått for åtte av dem, og kun fire sesonger har han ikke blitt kronet til mester i løpet av sine to Superliga-opphold.

Det var lenge kun et spørsmål om tid, etter at FC København sikret seg et solid forsprang i mesterskapsrunden. I praksis var gullet sikret da de utspilte Midtjylland på hjemmebane i påsken.

Årets seriegull er likevel en revansje, etter at de ikke en gang kom på medaljeplass forrige sesong, 27 poeng bak serievinner Midtjylland.

Publisert: 05.05.19 kl. 18:01 Oppdatert: 05.05.19 kl. 18:21