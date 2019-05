ANNEN TONE: Her er Gary Neville og Ole Gunnar Solskjær i lystig lag før bortekampen mot Barcelona. Like positive var ikke herremennene etter 1–1 mot Huddersfield. Foto: Nick Potts / EMPICS Sport

Neville slakter Solskjærs mannskap: – Ingenting jeg liker med dette laget

Gary Neville (44) er totalt oppgitt over Manchester United-laget, og mener Ole Gunnar Solskjær har en stor jobb foran seg.

– Det er ingenting jeg liker med dette United-laget i hele tatt. Det er bare forferdelig. Se på dem. Det er den mest motløse gruppen med spillere.

Det sier Gary Neville, nåværende Sky Sports-ekspert og tidligere lagkamerat med Solskjær i klubben, ifølge kanalens nettside etter 1–1-kampen mot Huddersfield.

Da ble det klart at United ikke får være med i neste sesongs Champions League.

– Som manager ønsker du å like lage dit. Jeg kan ikke forestille meg at Solskjær liker det han ser nede på sidelinjen, sier Neville.

Sammenligner med Pochettino

Nordmannen fikk en drømmestart i klubben, men våren har ikke vært blomstrende for Solskjærs mannskap. Laget har ikke vunnet på fem kamper, og har kun vunnet to av de siste elleve.

– Dette er ikke et lag i det hele tatt. Det minner meg om Tottenham-laget Mauricio Pochettino tok over med Kaboul, Adebayor og Capoue. Det var en gruppe med individer uten ekte ånd. Han demonterte laget del for del, sier Neville, som selv mislykkes som Valencia-manager i 2016.

Pochettino var lenge koblet til Manchester United , før Solskjær tegnet under kontrakt de neste tre sesongene. Neville mener hans tidligere lagkompis er nødt til å gjøre det samme som Pochettino.

Endringer

Mange venter at det vile skje endringer i United-troppen i det kommende overgangsvinduet.

– Det er ingen intensitet i laget, ingen ledelse, ingen tar ansvar, skriver Henry Winter, sportssjef i The Times, på Twitter.

Solskjær fikk spørsmål om vi hadde sett det siste av Alexis Sánchez, som gikk av med skade mot Huddersfield, i klubben.

– Jeg kan ikke snakke om enkeltindivider nå. Men det er en sjanse for at dere har sett det siste av noen spillere. Det er alltid en mulighet for at det er det siste man ser av noen, men jeg vil ikke snakke om enkeltindivider nå, svarte Solskjær kryptisk på pressekonferansen etter kampen.

– Viktig sommer

– Vi har en viktig sommer foran oss hvor vi skal prøve å bygge fra grunn av. Vi må også forberede oss på spill i Europa League på torsdager til neste sesong, sier Solskjær.

Paul Pogba er linket til Real Madrid, mens Alexis Sánchez er rapportert uønsket. Samtidig har Juan Mata og Ander Herrera utgående kontrakter.

Spillere som Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka, Declan Rice, Kalidou Koulibaly og Samuel Ñíguez har vært koblet inn blant annet.

Solskjær har ledet United i 28 kamper. Det har gitt 16 seirer, fire uavgjorte og åtte tap. Før han fikk «fast kontrakt» hadde han et poengsnitt på 2,32. Etter han tegnet avtale ut 2022-sesongen er poengsnittet nede på 0,88.

Publisert: 06.05.19 kl. 19:45