Ødegaards nye rolle ingen King-favoritt

STOCKHOLM (VG) Martin Ødegaard (20) ble hyllet for innsatsen i sin frie rolle bak Joshua King (27) mot Sverige. Men King håper ikke at grepet blir gjentatt for ofte.

– Jeg foretrekker å spille sammen med en spiss på topp. Det er lettere, for da blir det to mot to. Med Martin blir det litt to mot én, sier Bournemouth-spissen etter 1–1 mellom Sverige og Norge søndag.

Han vil på ingen måte kritisere landslagssjef Lars Lagerbäck for den taktiske manøveren. Tvert imot.

– Borte mot Sverige er det helt riktig å gå inn med Martin, som kunne gi litt mer støtte til midtbanen. Han ble litt for dyp i første omgang, synes jeg. Han er så glad i ball, og blir tiltrukket av ballen i periodene vi ikke spilte så mye fremover, mener King, som er fornøyd med egen innsats selv om «det er litt vanskelig alene på topp».

– Jeg syns «Josh» og jeg finner hverandre fint på kontringer, og målet blir jo satt opp fint av «Josh» og meg og Stefan, så jeg synes vi lykkes bra med det vi prøver på, beskriver Martin Ødegaard.

– Alt forgjeves

Begge de to største norske profilene kom bra fra det på Friends, med henholdsvis syver (King) og åtter (Ødegaard) på VG-børsen. Ødegaard fikk massiv hyllest fra svenske motspillere og i svensk presse etter prestasjonen.

BRILJERTE: Martin Ødegaard roses for måten han fylte den frie rollen på Friends. Foto: Bjørn S. Delebekk

King mener at Lagerbäck tenkte riktig, men han vedgår at han følte seg litt for ensom på topp for Norge.

– Når jeg går i press, så kommer ikke laget etter. Og hvis jeg og Martin løper sokkene av oss uten at laget kommer etter, så er alt forgjeves. Da spiller de to pasninger og er forbi spissleddet vårt, sier King og beskriver seg selv som «irritert» fordi Norge ikke vant en kamp laget fortjente å vinne.

– Men det er ikke vits å stå her å si det. Jeg synes det er fair at vi står med to poeng hver etter disse kampene.

