Kontrast for fotballandslaget: – Tilbake til hverdagen

NRK-ekspert Carl-Erik Torp sier det norske landslaget må belage seg på en helt annen atmosfære rundt fredagens kvalikkamp mot Nord-Irland enn det de opplevd under VM-festen i Frankrike.

– Dette er ned på jorden igjen. Det er sikkert noe de har snakket om, sier Torp til VG.

– Fra 35 000 tilskuere på Allianz Riviera og stor oppmerksomhet under VM – tilbake til hverdagen.

VG får opplyst at det er forventet 7–800 tilskuere i Belfast fredag kveld.

– Jentene hadde en flott opplevelse i VM og «makset» det man kunne håpe. De har allerede følt hverdagen i Toppserien, og nå vil de oppleve det også med landslaget, sier Carl-Erik Torp.

– De må ned og grave igjen, og det klarer de nok. Nord-Irland er nummer 66 i verden, og jeg tror at dette vil bli «grei skuring» for Norge. Dette er en grei gruppe å komme videre fra, sier NRK-eksperten.

Landslagssjef Martin Sjögren er enig med Torp:

– Kampbildet og rammen rundt kampen blir annerledes enn i VM, men det har vi pratet om, sier han til fotball.no.

Også TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen tror på seier mot Nord-Irland – og er mer opptatt av kampen mot England (som det allerede er solgt 8000 billetter til i Bergen):

– Kanskje kan det bli revansj for VM-tapet. Hvis Norge ønsker å ta steg, må de opp på samme nivå som England. Jeg tror det kan bli en morsom kamp.

Norge er i kvalik-gruppe med Wales, Nord-Irland, Hviterussland og Færøyene.

– Nå skal vi kvalifisere oss til et nytt mesterskap slik at vi kan få opplevelser som vi hadde i sommer igjen. For å klare det må vi legge ned det arbeidet som er nødvendig, sier Martin Sjögren til fotball.no.

– Jeg tror EM i England blir veldig stort og et bra mesterskap og jeg tror alle er klare for å ofre en tann eller to for at vi skal komme oss dit.

Publisert: 30.08.19 kl. 15:53

