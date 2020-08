DIRIGENT: Magnus Wolff Eikrem finner åpninger andre ikke ser. Her fra e-cup-møtet med finske KuPS denne uken. Foto: Fredrik Hagen, NTB SCANPIX

Moldes fotballhjerne hyllet som «noe helt spesielt»: – Jeg er ganske krevende

MOLDE (VG) Han hylles av lagkamerater, trenere og eksperter, som mener han «ser ting man ikke engang klarer å se på tv». Likevel tror Magnus Wolff Eikrem (30) at toget har gått for ham utenfor Norges landegrenser.

Midtbanemaestroen strålte på trening dagen før Odd kommer på besøk. På formasjonstreningen gliste han bredt etter å ha lobbet ballen over keeper fra 40 meter som den største selvfølge.

– Det har vært bedring. Jeg spiller jo med smerter, men det har gått bra siste tiden, sier Eikrem, som har slitt med en akillesskade.

Nå går det mot behandling i landslagspausen, hvor det er to uker mellom Moldes kamper. Eksperter trekker ofte frem at «Molde er to forskjellige lag» med og uten Eikrem.

– Samtidig tapte vi mot Sarpsborg også da jeg var med. Vi spilte helt fantastisk mot Vålerenga da jeg ikke var med. Det er klart at det blir uvant når jeg ikke spiller, men det er nok mest dere som fokuserer veldig på det, ler Eikrem.

Tror toget har gått

Da Molde hentet Eikrem tilbake til Norge fra USA, bestemte Erling Moe at det ikke var noen vits uten å skreddersy en rolle til den kreative playmakeren.

Etter seieren mot Lillestrøm i fjor, uttalte lagkamerat Erling Knudtzon at Eikrem er for god til å spille i Eliteserien. Likevel har det ikke lyktes helt for Eikrem, som riktignok har vært innom Manchester United, Heerenveen, Cardiff City, Malmö FF og Seattle Sounders.

– Toget har nok gått. Jeg kommer ikke til å spille i noen av de store ligaene. Det er jeg ganske sikker på.

– Har du reflektert mye over hvorfor det har blitt sånn?

– Det er små ting hele veien, men jeg har ikke vært god nok når det har gjeldt som mest, både på landslaget og i de store ligaene.

I Norge har han imidlertid utvilsomt lyktes. I den forrige episoden av Eurosport-podkasten «Indre Bane» mente fotballekspert Joacim Jonsson at «Eikrem ser ting man ikke engang klarer å se på tv».

– Jeg spiller med en ekstrem stor frihet. Det er ikke alle som har det. For meg kommer det veldig naturlig, det er ikke noe jeg tenker på, sier Eikrem.

SENTRAL: Magnus Wolff Eikrem er ofte i begivenhetenes sentrum både som fotballspiller og som leder i Molde. Her fra en trening tidligere i år. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg tenker at vi skal spille så fin fotball som mulig og spille Molde-fotball.

– Hva er det som er fin fotball for deg?

– Det er sånn vi har spilt mange av kampene i år. Det går hurtig fremover og med kombinasjoner på den siste tredjedelen. Litt som Bodø/Glimt har spilt i år.

Eikrem sier at hans rolle, den såkalte 10'er-rollen, har gått litt av moten. Ingen i Eliteserien har en like markant rolle som playmaker bak spissen. På veien har han plukket opp et genialt triks, avslører han.

– Jeg prøver alltid å være i nærheten av dommeren. Der er det alltid ledig. Det er ikke tull engang. Jeg husker Ole Gunnar (Solskjær) sa det til meg en gang, det samme har Åge (Hareide) sagt.

Vil bli trener – roser konkurrentene

Eikrem sier at han kan tenke seg å jobbe som trener etter karrieren – gjerne med yngre spillere.

Erling Moe beskriver Eikrem som «interessert og nysgjerrig» og er helt sikker på at 30-åringen blir trener etter karrieren.

– Hva synes du at det snakkes for mye og for lite om i norsk fotball?

– For mye, så er det kanskje det med tempo, tempo, tempo – at alt skal gå for fort. For lite? Kanskje forsvarsspill, sier han.

– Hva tenker du på da?

– Jeg tror kunstgressbaner har mye å si. Det er veldig mye vanskeligere å forsvare seg på kunstgress, spesielt det å gå i høyt press. Bodø/Glimt har lært seg det, men det har vært ekstremt mye mål i den ligaen her.

30-åringen har latt seg imponere over det flere av lagene i Eliteserien har gjort stilmessig denne sesongen.

– Det er veldig mye mer nytt. Det er mange som prøver mye forskjellig. Det er litt mer internasjonalt, sier han, og nevner blant andre Strømsgodset, Molde, Bodø/Glimt og Sandefjord, før han også trekker frem Vålerenga og lørdagens motstander Odd.

– Jeg er ganske krevende

I den tilskuerløse kampen mot KuPS ble det ekstra tydelig at Magnus Wolff Eikrem er en spiller med ganske klare tanker om hvordan fotballen skal spilles. Han er heller ikke typen som vegrer seg for å gi beskjed.

– Jeg er ganske krevende. Det vil jeg si. Sånn har jeg vært hele livet mitt. Det går mest på at folk kommer på trening og vil trene hundre prosent, men selvsagt også på banen.

Der trekker han frem Mattias Moström (37) som et forbilde for ham selv og spesielt unge spillere.

– Jeg vil jo bare vinne da. Det er en ekstrem vinnermentalitet.

Gullet har han ikke gitt opp – til tross for at Bodø/Glimt ligger syv poeng foran med en kamp mindre spilt.

– Vi har egentlig hatt en ganske god sesong, men de har rett og slett vært sinnssykt gode. Av og til må man bare ta av seg hatten. Men først og fremst må vi bare begynne å vinne fotballkamper igjen før vi snakker om gull, sier Eikrem.

Første sjanse til å slå tilbake er hjemmekampen mot Odd lørdag klokken 15.00.

