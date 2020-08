UTE AV FORM: Leke James og Magnus Wolff Eikrem diskuterer etter sistnevntes mål mot Stabæk i juni. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Bekymret for Moldes sentrallinje: – Han har vært en skygge av seg selv

Molde er i Slovenia for den svært viktige Champions League-kvalifiseringen mot Celje – med tre nøkkelspillere ute av form eller på sykestua.

Nå nettopp

– De mangler en hel sentrallinje, som enten er skadet eller ute av form. Det er en nøkkel at de finner tilbake til seg selv, sier Eurosports Joacim Jonsson.

Han viser til Magnus Wolff Eikrem («han var svak på høsten i fjor også»), Leke James («overraskende svak») og den skadde stopperkjempen Martin Bjørnbak, som ifølge assistenttrener Trond Strande ikke er med troppen østover.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Molde har seilt akterut i gullkampen i Eliteserien, men knuste imidlertid finske KuPS forrige uke:

– Jeg friskmelder ikke Molde, mot Odd vippet det litt, selv om de slo KuPS. De har slitt litt bakover, og forsvaret har vært «shaky» når de har blitt satt under press, sier Jonsson, og viser til tidligere sesongers Europa-kvalifiseringer.

En av de som har vært hardest kritisert den siste tiden, er superspissen Leke James. Lørdag bommet han først på straffe, før han ble avgjørende med positivt fortegn.

Onsdag er VikingLotto-dag! Denne gangen er det 60 mill. i hovedpotten.

– Det var en spiller jeg trodde kunne bli solgt i sommer, men han har hatt mye sykdom og lite kontinuitet. Han har vært en skygge av seg selv, sier Jonsson om James.

I en tid der økonomisk usikkerhet råder klubbene over hele landet, mener Jonsson det vil være svært viktig for hele Eliteserien om Molde kommer seg inn i CL.

JOJO: Joacim Jonsson, Eliteserien-ekspert for Eurosport Norge. Foto: Discovery

VGs tips: Molde-seier

Champions League-kvalifisering, andre runde. Slovenske Celje hadde få problemer med å slå ut irske Dundalk i forrige kvalifiseringsrunde, hele 3-0 ble det til slutt. Ikke at Molde slet: KuPS ble slått 5-0 på Aker Stadion forrige uke.

Det er generelt vanskelig å måle norske lag opp mot en motstander vi kjenner lite, men Celje har deltatt i europeiske turneringer (og utelukkende Europa League) bare tre ganger på denne siden av 2010. I tillegg er den slovenske sesongen så vidt i gang. Molde har på sin side hatt en liten ketsjup-effekt de siste par kampene.

Det spesielle her er at alt skal avgjøres i løpet av én kamp i Slovenia - heldigvis for romsdalingene er det uten tilskuere. Molde er nok litt overvurdert i denne kampen, men vi velger likevel å være patriotiske og spille B til to blank i odds.

Spillestopp er 17.55, og du kan se kampen på VG+.

Publisert: 26.08.20 kl. 14:48

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser