Neymar-slakt etter finaletårene: - Dyreste spilleren i fotballhistorien misset i sin finale

Neymar var utrøstelig etter finaletapet mot Bayern München. Men han får ingen medlidenhet i fransk presse.

– Historien vil huske at den dyreste spilleren i fotballhistorien (222 millioner euro) misset i sin finale, som han endte i tårer, et tap ansikt mot ansikt for Neuer og en middels prestasjon til tross for en siste spurt, skriver L´Equipe etter finalen.

I finalen scoret den tidligere PSG-spilleren Kingsley Coman kampens eneste mål for Bayern München.

Neymar var utrøstelig etter tapet da han gikk glipp av sin andre Champions League-triumf. Han avgjorde finalen med 3–1 scoringen for Barcelona mot Juventus i 2015, men fikk det langt tyngre fem år senere.

I løpet av natten la brasilianeren selv også ut et bilde av sin tårevåte avslutning på finalekvelden:

«Jeg kjempet den gode kampen, jeg avsluttet løpet, jeg beholdt troen», skrev Neymar på sin instagram-profil natt til mandag og fulgte opp på Twitter:

– Å tape er en del av sporten. Vi prøvde alt, kjempet til slutten. Takk for støtten og kjærligheten til hver og en av dere og gratulerer til Bayern, meldte Neymar.

Men av L´Equipe får den brasilianske stjernespilleren kun en treer på spillerbørsen, samtidig som den tyske keeperen Manuel Neuer blir belønnet med en nier.

– Han utgjorde nesten aldri noen forskjell, skriver den franske avisen og understreker at Neymar var veldig skuffende samtidig som den tyske keeperen til Bayern München var en kjempe.

Den tyske avisen Bild gjør også et nummer ut av Neymars tårer og skriver at PSGs stjerne lott følelsene løpe fritt etter at dommeren blåste av kampen.

Samtidig påpeker de at den tyske klubbens David Alaba viste storhet da han selv ventet med å feire seieren og i stedet trøstet Neymar i flere minutter.

