MATCHVINNER: Tokmac Nguen feirer målet som sendte Ferencvaros videre til 3. kvalifiseringsrunde i Champions League. Foto: Andrew Milligan/PA Wire

Tokmac Nguen ble Champions League-helt igjen: Drømmer om Molde-møte

(Celtic-Ferencvaros 1–2) Tokmac Nguen (26) fortsetter sitt Champions League-eventyr. Nå ser han guttedrømmen i det fjerne, og på veien kan han møte gamle kjenninger.

Oppdatert nå nettopp

Den tidligere Strømsgodset-spilleren scoret begge målene da Ferencvaros slo Djurgården 2–0 i første kvalifiseringsrunde til mesterligaen.

– Det er helt sykt. Ting snur så fort i fotball og man vet aldri hva som skjer. Jeg hadde en følelse av at det kom til å skje noe helt spesielt i kveld, sier Tokmac Nguen til VG.

I kveld ødela han for Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi da Celtic gikk på et overraskende hjemmetap i den andre kvalifiseringsrunden.

David Siger sendte ungarerne i ledelsen allerede etter syv minutter etter at Celtic ikke klarte å avklare en corner. Utligningen til Celtic fikset Ryan Christie i det 53. minutt etter å ha blitt servert av Elyounoussi. Så var Tokmac Nguen der.

Drømmer om Molde

Celtic jaktet seiersmålet da de rotet bort ballen. En lang ball, eller snarere en klarering, ble slått mot Nguen på kanten.

26-åringen løp fra en Celtic-forsvarer og satte ballen mellom beina på keeper Vasilios Barkas. Fem minutter senere ble han byttet ut som matchvinner.

Ferencvaros nådde gruppespillet i Europa League i fjor. Nguen sørget for at Champions League-håpet lever i beste velgående.

– Jeg tror vi ikke kan få en bedre sjanse enn i år. Sjansene er så store at vi ikke vet det selv, tror jeg, sier Nguen, som drømmer om å møte Molde i 3. kvalifiseringsrunde.

– Jeg har allerede snakket med Ohi (Omoijuanfo), og jeg sa til ham at «jeg håper vi får dere», ler 26-åringen.

Om Ferencvaros også går videre fra tredje kvalifiseringsrunde, gjenstår to playoff-kamper før guttedrømmen er i boks.

– Personlig er det det største som kan skje meg. Det er noe jeg har drømt om siden jeg var liten. Man kan Champions League-hymnen utenat og jeg får frysninger av det vi driver med nå. Det vi gjør er utrolig, sier han.

Tyst fra landslaget

Til tross for at han herjer for ungarerne, var han ikke blant de 25 som ble tatt ut i den norske landslagstroppen til kampene mot Østerrike og Nord-Irland.

Han har ikke hørt noe fra Lars Lagerbäck eller hans assistent Per Joar Hansen, men bedyrer at han kun har fokus på å prestere.

– For å være ærlig har jeg ikke engang tenkt over det. Jeg har fått med meg at noen har snakket om det, men jeg tror ikke måten er å «snakke seg inn» på landslaget.

– Vi spiller jo i Ungarn og jeg tror at folk tenker at det er et hakk ned fra Eliteserien, men det laget vi har her hadde herjet i Eliteserien. Jeg gjør det jeg gjør og fokuserer på den fotballen jeg spiller, sier han etter seieren mot Celtic.

I fjor uttalte landslagsassistent Per Joar Hansen at de «har kontroll» på Nguen, som blir far for første gang i oktober.

– Personlig er jeg på et veldig bra sted i livet. Fotballen er noe jeg gleder meg til og jeg har stor tro på det jeg gjør. Jeg trives veldig godt, forteller han.

Nguen herjet også i Eliteserien før han ble solgt:

– Har oss selv å takke

Celtic må på sin side prøve å kvalifisere seg til Europa League gjennom to kvalifiseringsrunder.

– Vi har bare oss selv å takke. Vi gjorde de samme tabbene som i fjor. Det er personlige feil, sier Celtic-manager Neil Lennon ifølge BBC.

Den ivorianske spissen Franck Boli, som har en fortid i Stabæk og Aalesund, spilte de siste 20 minuttene for Ferencvaros.

Mohamed Elyounoussi fikk også et mål annullert for offside.

I Polen i kveld var Henning Berg tilbake i Warszawa og klubben som sparket ham i oktober 2015. Omonia Nikosia, som Berg har nå har ansvaret for, slo ut Legia Warszawa 2–0 etter ekstraomganger.

Jordi Gomez (92) på straffe og Thiago Santos (107) fikset avansementet til 3. kvalifiseringsrunde, som trekkes mandag. Legia Warszava fikk en spiller utvist etter 56 minutter.

Se Nguens scoring og hyllest til George Floyd i sommer:

Publisert: 26.08.20 kl. 22:39 Oppdatert: 26.08.20 kl. 23:47

