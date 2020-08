NYTT TAP: Aalesund har tapt ti av sesongens 15 kamper. Foto: Terje Pedersen

Nytt Aalesund-tap: Har ni poeng opp til sikker plass

(Aalesund – FK Haugesund 1–3) Fridjónsson stanget Aalesund i ledelsen, men så raknet det igjen bakover for tabelljumboen. Nå har Lars Bohinens mannskap ni poeng opp til sikker plass.

– Det er tungt å ikke vinne fotballkamper og stemningen blir påvirket av det. Når det er sagt, så vet vi at eneste medisin er å jobbe hardt på trening og prøve å snu det. Nå er vi halvveis og har ikke så mye annet valg enn å begynne å vinne fotballkamper om vi skal holde oss i denne ligaen, sier Aalesund-kaptein Fredrik Carlsen til Eurosport etter kampen.

Da hadde trener Lars Bohinen allerede i pausen sagt at de hadde spilt en periode på 25 minutter som «kanskje var den dårligste så langt i sesongen».

– Det er fryktelig skuffende. Jeg så det ikke komme etter den treningsuka vi har hatt, sier Bohinen etter kampen.

– Det er selvfølgelig mitt ansvar. Jeg løper ikke unna det.

– Er du trygg på at du er rett mann for å snu dette?

– Ja, det gjør jeg. Jeg hadde ikke vært her og jobbet med spillerne hver uke hvis jeg ikke trodde det var mulig.

Aalesund lå under 1–2 til pause, og Bohinen valgte å gjøre intet mindre enn tre bytter.

– Det er et sterkt signal å sende?

– Ja, det er det, sa Bohinen, uten å ville utdype det ytterligere før andreomgangen ble sparket i gang.

For kampen startet altså bra for Aalesund. Hólmbert Fridjónsson headet lekkert inn 1–0 etter tolv minutter, men etter hvert tok Haugesund over.

Ibrahima Wadji fikk tatt ned ballen og snudd seg inne i feltet etter 25 minutter. Skuddet smalt han forbi Andreas Lie i Aalesund-målet og dermed kunne spissen juble for sin første scoring i Eliteserien siden han scoret hat trick mot Mjøndalen 26. mai i fjor. Wadji ble i fjor sommer utestengt for brudd på dopingregelementet og var ikke tilbake i spill før i slutten av juli i år.

Vondt ble til verre for Aalesund få minutter etter. Kristoffer Velde gikk i bakken etter en duell med Jonas Grønner og Tom Harald Hagen pekte på straffemerket. Niklas Sandberg trillet ballen rolig ned i hjørnet og dermed gikk Haugesund til pause i ledelsen.

STRAFFE: Jonas Grønner virket lite fornøyd med dommerens avgjørelse. Foto: Terje Pedersen

Straffesituasjonen var Grønner mildt sagt ikke interessert i å snakke om i pauseintervjuet på Eurosport.

– Jeg gidder ikke stå her og snakke om dommersituasjoner. Jeg er drittlei av det.

– Så du mener det ikke er straffe?

– Jeg er drittlei av det, sa Grønner, før han hastet videre inn i garderoben.

Velde var av en helt annen oppfatning.

– Straffen er klink. Han hekter beina mitt og dommeren peker på straffemerket. Det er helt rett, sa Haugesund-spilleren.

Til tross for de tre byttene gikk det ikke stort bedre i andre omgang for Aalesund. Etter 57 minutters spill skrudde Sandberg lekkert inn sitt andre mål for dagen fra 20 meter.

– Det var på tide å få noen mål igjen. Det har stanget litt, men jeg har fått selvtillit de siste kampene. Det var en deilig seier, sier Sandberg til Eurosport etter kampen.

JUBEL: I Haugesund-leiren var det naturligvis god stemning. Foto: Terje Pedersen

Med syv poeng etter 15 kamper er det syv poeng opp til Mjøndalen på kvalifiseringsplass og ni poeng opp til Sandefjord og Viking på trygg grunn.

46 baklengsmål har det blitt på de 15 kampene i Eliteserien denne sesongen for Aalesund, og skulle de fortsette slik de siste 15 kampene i sesongen vil det bli 92 baklengsmål på 30 kamper.

Det vil i så fall være ett mål mer enn Ørn Horten slapp inn i 1961/1962-sesongen, som før årets sesong er det laget som har sluppet inn flest mål totalt i løpet av sesong på øverste nivå i norsk herrefotball.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 5 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

