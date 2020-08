Azemi reddet Tromsø i toppkampen

(Tromsø-Sogndal 2–2) Tromsø så ut til å gå på sitt tredje strake tap. Så dukket Fitim Azemi (28) opp og berget ett poeng i toppkampen mot Sogndal.

I toppkampen mot Sogndal fikk TIL en perfekt start. Kent-Are Antonsen sendte TIL i føringen fra straffemerket etter at Magnus Andersen ble felt av Tomas Olai Totland. Keeperen gikk i riktig retning, men skuddet var for hardt for Renze Fij i Sogndal-målet.

Da var det spilt 15 minutter.

Sogndal, med fire seirer og én uavgjort på de fem siste, kom til flere sjanser og hadde også en scoring som ble annullert i det 35. minutt. Martin Ove Roseth trodde han hadde headet inn utligningen på en corner, men dommeren blåste for det som så ut som angrep på keeper.

Snudde på fire minutter

Etter en times spill fikk Sogndal to store sjanser, med et skudd i stolpen. Utligningen kom i 76. minutt. Da scoret Markus Brædsrød.

Fire minutter senere var snuoperasjonen komplett. TIL fikk ikke avklart, og Mathias Blårud sendte Sogndal i føringen fra kloss hold.

Fire minutter før slutt dukket Fitim Azemi opp på bakerste stolpe. Der ekspederte han et perfekt innlegg fra Magnus Andersen og i mål. Det var 28-åringens andre seriemål for sesongen og gjør at TIL fortsatt beholder tabelltoppen, ett poeng foran Ranheim.

TIL tapte de to siste kampene borte mot Grorud (0–2) og Jerv (0–1).

I Sandnes sørget Marcus Pedersen og Kristian Onsrud for at Ham-Kam tok sesongens første seier - i 11. forsøk. Ham-Kam vant 2–1.

Ranheim vant enkelt 5-1 hjemme mot Strømmen.

Øvrige resultater i kveld:

Grorud-KFUM Oslo 3-0

Raufoss-Ullensaker/Kisa 1-1

Stjørdals/Blink-Åsane 2-2

Øygarden-Jerv 1-0

Kongsvinger-Lillestrøm (starter kl. 20.30)

