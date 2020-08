SER ULIKT PÅ CUPEN: NTF-styreleder Cato Haug (t.v.) og fotballpresident Terje Svendsen (t.h.) Foto: Aleksandar Djorovic / NTB scanpix og Frode Hansen, VG

NTF-topp forstår ikke NFF: Mener cupen er politisk umulig

Styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball mener det er politisk umulig for Norges Fotballforbund å gjennomføre cupen i år. Han synes det blir veldig spesielt å lage en cup uten breddeklubbene.

Men fotballpresident Terje Svendsen sier at Norges Fotballforbund (NFF) fortsatt ser på alle muligheter for å kunne kåre en cupmester både på herre- og kvinnesiden.

– Vår klare anbefaling er at cupen blir avlyst. Det er helt logisk. Det er logisk sportslig, logisk økonomisk og logisk helsemessig, sier Cato Haug.

Han er styreleder i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og Obosligaen. Det er nettopp disse 32 klubbene NFF har sett for seg i en kraftig nedskalert cup på herresiden.

Har sagt fra

– Hvis det blir en cup, er eneste alternativ en toppfotballcup. Bredden får jo hverken trene eller spiller kamper. Det blir politisk veldig spesielt hvis toppfotballen skal vri kniven rundt og lage en cup uten bredden. Det er ikke politisk mulig å tenke seg, mener Haug.

Mens Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund eier Eliteserien sammen, blir NM-cupene fullt og helt arrangert av NFF. Det er styret i NFF som tar beslutningen på om det blir noe av cupen i år.

– Cupen er viktig for Norge, og det er kun under 2. verdenskrig at man ikke har klart å kåre en norgesmester i fotball. Vi ser på alle muligheter for å gjennomføre cupen. Det er gode argumenter både for og imot, sier fotballpresident Terje Svendsen – som peker på at terminlisten ikke er like utfordrende på kvinnesiden.

– Hvor mye vekt legger dere på at styrelederen i NTF er imot en cup for topplagene?

– Vi er i dialog med NTF om dette. Vi lytter til argumenter både for og imot.

Cato Haug mener at nye karanteneregler, som øker risikoen for at hele fotballag havner i ti dagers karantene, bør være et klart signal for NFF.

– Jeg håper det kommer en fornuftig løsning. Sannsynligheten er stor for at kamper må utsettes, og at det blir behov for flere tilgjengelige datoer. Da er det ikke cupen vi skal ha fokus på. Det har vi kommunisert til NFF også, sier Haug.

– Risikobildet er noe som må være med sentralt når vi skal ta den endelige beslutningen, svarer fotballpresidenten, som «lover» et svar i løpet av de neste to ukene.

Ifølge Svendsen er bildet alt annet enn entydig. Det er plusser og minuser på økonomisiden, og det er blant annet kommersielle avtaler knyttet til cupen.

På den andre siden må man finne plass i terminlisten og det skal være sportslig forsvarlig.

– Er det noe poeng å ha en cup bare for toppen?

– Det er et poeng å få kåret en norgesmester i 2020, slik at 2020 ikke blir det eneste året uten et norgesmesterskap –sett bort fra 2. verdenskrig. Cupen har en helt spesiell betydning i Norge, og det er et samlingspunkt for hele fotballfamilien.

