ANKOMMER BARCELONA: Lionel Messis far og agent Jorge Messi ankom Barcelona onsdag morgen. Foto: LLUIS GENE / AFP

Messi-dramaet: Her er Lionel Messis far på plass i Barcelona

Det var kaotiske tilstander da Lionel Messis far og agent Jorge Messi ankom Barcelona onsdag morgen.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge spansk presse er det forventet at Jorge Messi onsdag skal møte klubbledelsen i Barcelona, for å diskutere den fastlåste situasjonen mellom storklubben og deres store stjerne. Lionel Messi har ønsket å forlate klubben, selv om han er under kontrakt med Barcelona og den i utgangspunktet varer til 30. juni 2021.

Jorge Messi ankom den spanske byen rundt klokken åtte onsdag morgen. Han hadde flydd inn fra Messis hjemby, Rosario i Argentina, i en privatjet ifølge Marca.

I Barcelona er det ventet at han nå skal ha møte med klubbpresudent Josep Maria Bartomeu. De siste dagene har heller ikke Messi møtt på trening etter at det ble klart at han ønsker å forlate Barcelona.

Bakgrunnen er Lionel Messis misnøye med klubben der han har spilt hele sin karriere.

25. august bekreftet Barcelona at Messi ønsket å forlate klubben. Da hadde flere argentinske og spanske medier omtalt det at Messi skal ha sendt en e-post til klubben der han uttrykte et ønske om å forlate klubben.

Ifølge den spanske fotballjournalisten Guillem Balague hevder Messi og hans representanter at en klausul i kontrakten med Barcelona gir ham mulighet til å forlate klubben ved slutten av hver sesong.

VG pratet før helgen med fotballagenten som fikk Barcelona til å hente Messi som 13- åring. Han var klar på stjernespillerens misnøye.

– Messi har vært misfornøyd de siste to-tre årene, sier Josep Maria Minguella til VG.

I sommer gikk også Barcelona på en storsmell mot Bayern München i Champions League-sluttspillet. 2–8 tapet var første gang klubben slapp inn så mange mål i Champions League-historien.

Publisert: 02.09.20 kl. 09:27 Oppdatert: 02.09.20 kl. 09:37