Toppscorer Pellegrino hyllet bortgått Hollywood-helt i borteseier

(Sandefjord – Kristiansund 0–2) Regnet holdt på å stoppe kampen, men ingen kunne stoppe Amahl Pellegrino. Med to scoringer sikret han tre poeng for Kristiansund.

Et kraftig regn- og tordenvær skapte trøbbel for kampen i Sandefjord. Himmelen åpnet seg over hvalfangstbyen og TV-bildene viste at ballen nesten ikke trillet på kunstgresset. Vannet la seg tykt på underlaget og til slutt ble det besluttet å utsette kampstarten én time.

– Vi kan ikke slippe personer inn på matten så lenge det er lyn og torden. Avgjørelsen er gjort i samråd med forbundet, begge lag og dommere, sa NFFs kampdelegat Sjur Kortgaard til Eurosport.

Pellegrino-show

Amahl Pellegrino (30) pakket seg inn i et ullpledd i garderoben mens han ventet på at kampen skulle settes i gang.

Angrepsspilleren har vært het i hele år, og satte fyr på gjestene med en forløsende scoring godt ute i første omgang. Pellegrino fikk sjansen fra straffemerket, og selv om Jacob Storevik var etter ballen, kunne Kristiansund-spilleren juble for sesongens 14. scoring. I andre omgang scoret han nummer 15.

Pellegrino er toppscorer i Eliteserien, fire mål foran tre Glimt-spillere og AaFKs Hólmbert Fridjónsson. Han feiret den første scoringen med å hylle den nylig bortgåtte Hollywood-skuespilleren Chadwick Boseman, kjent fra storfilmen «Black Panther».

Dette var tredje kampen på rad med straffescoring for 30-åringen som fortsetter å bøtte inn mål i Eliteserien.

Etter kampen takket han treneren for tilliten han er vist i Kristiansund.

– Jeg har kommet til et sted og et lag som spiller på mine ferdigheter. Christian Michelsen har gitt meg tryggheten og selvtilliten jeg trengte. Jeg har gjort noe riktig og det er gøy når det går i denne retningen, sa Pellegrino til Eurosport etter kampen.

– Han har vært en åpenbaring fra dag én. Vi var lei av at han herjet med oss og er glad for å ha han på laget, smiler treneren når han får høre angriperens ord.

Ropte på straffe

Pellegrinos scoring ble til slutt kampavgjørende. Gjestene fra Nordmøre gjennomførte en god taktisk kamp, og slapp Sandefjord til få store sjanser.

Nærmest for hjemmelaget var Rufo, som fikk stå helt alene i feltet og heade. Dessverre for spanjolen og Sandefjord føyk ballen høyt over mål. Like etter ropte Sandefjord på straffe da Emil Pálsson ble revet over ende i feltet, men dommeren overså hendelsen og vinket spillet videre.

Etter kampen var det imidlertid Pellegrino som klaget på dommertrioen. Han reagerte på at Faris Pemi fikk gult kort for filming da han ble felt på vei gjennom.

– Vi spiller mot 14 mann i dag. Vi spiller mot 11 blå og tre svarte ute på der, klaget Pellegrino.

Doblet

Banen virket ikke preget av det kraftige regnfallet før kampstart, og lagene klarte å spille fotball som normalt. Kristiansund hadde muligheter til å øke ledelsen, og like før slutt punktere Pellegrino kampen. Han ble spilt alene gjennom med keeper, runden han og trillet ballen sikkert i mål.

Kristiansund har bare tapt én kamp på de siste åtte.

– Det er herlig. Det er en stolt trener som står her. Jeg synes vi har vært solid i hele år, sier Michelsen.

I neste runde tar Kristiansund imot Viking. Sandefjord skal til Mjøndalen.

