Solskjær fikk drømmestart på sesongen – Manchester United ydmyket Chelsea

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Chelsea 4–0) Ole Gunnar Solskjær (46) ga Frank Lampard (41) en marerittstart på karrieren som Chelsea-manager.

Kampfakta: Manchester United – Chelsea 4-0 (1-0) Mål: 1-0 Marcus Rashford (str. 18), 2-0 Anthony Martial (65), 3-0 Rashford (67), 4-0 Daniel James (81). Dommer: Anthony Taylor. Gult kort: Kurt Zouma (36), Jorginho (52), Tammy Abraham (57), N'Golo Kanté (90), Chelsea, Jesse Lingard (48), Victor Lindelöf (69), Anthony Martial (80), Manchester U.. Lagene: Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Aaron-Wan Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Luke Shaw – Scott McTominay, Paul Pogba – Jesse Lingard (Juan Mata fra 86.), Andreas Pereira (Daniel James fra 73.), Marcus Rashford (Mason Greenwood fra 86.) – Anthony Martial. Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga – César Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson – Jorginho (N'Golo Kanté fra 73.), Mateo Kovacic – Pedro Rodríguez, Mason Mount, Ross Barkley (Christian Pulisic fra 58.) – Tammy Abraham (Olivier Giroud fra 66.). Vis mer

Etter en sommer preget av gode, men ikke-tellende resultater i sesongoppkjøringen og omdiskutert aktivitet på overgangsmarkedet slo Manchester United ut i full blomst da det gjaldt som mest.

En del av kritikken mot Solskjær og den øvrige ledelsen i klubben har gått på at man ikke har hentet en erstatter for stjernespissen Romelu Lukaku, men mot Chelsea viste duoen Marcus Rashford og Anthony Martial at de kan ta ansvar for målene denne sesongen.

Engelskmannen noterte seg for to scoringer, franskmannen for ett, nysigneringen Daniel James sørget for det fjerde, og Ole Gunnar Solskjær – oddsfavoritt til å få sparken først i Premier League denne sesongen – kunne nyte lyden av fansen som sang navnet hans høyere og tydeligere enn de har gjort på mange måneder.

– Det er en strålende start for meg og laget. Vi hadde litt marginer i første omgang, men i den andre var vi mye bedre. Jeg mener vi fortjener de tre poengene, sier Harry Maguire etter United-debuten til Sky Sports.

Chelsea startet best

Kampen startet på bekymringsfullt vis for Solskjærs menn, som så ut til å bli tatt litt på sengen av Chelsea-spillernes intensitet i åpningsminuttene, og allerede etter fire minutter var vertene svært nærme en marerittstart: Tammy Abraham, 21-åringen som fikk tillit på topp av Lampard etter tre strake sesonger på utlån, traff klokkerent med avslutningen sin, men ballen smalt i stolpen og ut.

– Dette var ikke noe 4–0-kamp. Vi gjorde fire feil før målene deres. Dette var en lekse for oss. Vi kan ikke gjøre slike feil, sier Lampard til Sky Sports.

– Jeg er ikke sikker på om det var noe 4-0-kamp, men United var mer effektive når de kom til sjanser, sier Paul Scholes, tidligere United-helt, til Premier Leagues hjemmesider.

LYKKE: Ole Gunnar Solskjær går av banen etter 4–0-seieren. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Det var ingen tvil om at gjestene fra London leverte den klart beste starten, men man er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd, og den franske Kurt Zouma fremstod som nettopp dét i den første omgangen på Old Trafford.

Først spilte han en katastrofal feilpasning som ble snappet opp av landsmann Anthony Martial, men Manchester Uniteds spydspiss leverte en avslutning som ikke sto i stil med draktnummeret (9) han nettopp arvet av Inter-klare Romelu Lukaku.

Zouma kunne puste lettet ut, men ble nådeløst straffet for sine svakheter etter 18 minutter, da Marcus Rashford driblet seg inn i boksen og lurte ham til å sette ut foten og felle ham. Denne gangen slapp ikke Zouma unna: Dommeren pekte på straffemerket, avgjørelsen ble bekreftet av VAR, og Rashford banket selv straffen til høyre for Chelseas keeper etter å ha avslått Martials forespørsel om å få skyte.

Målet kom imot spillets gang, men bidro til å vekke hjemmefansen, som kunne glede seg over at nysigneringen Aaron Wan-Bissaka leverte bunnsolide prestasjoner på høyrebacken til United.

Like glad var ikke Chelseas debuterende manager Frank Lampard, som slo oppgitt ut med armene flere ganger da laget hans mislyktes i å utnytte en stor mulighet, ikke minst da venstrebacken Emerson Palmieri klinket ballen på undersiden av tverrliggeren og ut fra skrått hold noen minutter før pause.

To mål på 95 sekunder

Ledelse til tross – den første omgangen var under pari fra Manchester United. Men etter pause var det andre boller.

Etter en drøy times spill driblet Andreas Pereira seg rundt på høyrekanten og slo knallhardt inn foran mål, der Martial denne gangen var sikker fra kort hold. Franskmannen feiret med å peke på ni-tallet på ryggen sin, men rakk knapt å feire ferdig før laget hans hadde lagt på til 3–0.

Paul Pogba, anonym frem til da, sendte en strålende langball i bakrom mot Rashford, som tok med seg ballen på perfekt vis og satte den sikkert forbi keeperen – Uniteds andre mål på bare 95 sekunder.

– Nydelig pasning av Pogba, et godt løp av Rashford, en nydelig touch og en klinisk avslutning. Verdensklasse, sier Robin van Persie, tidligere United- og Arsenal-spiss, i TV 2-studio.

«Ole, Ole, Ole», sang et ekstatisk Old Trafford-publikum mens den 22 år gamle Solskjær-yndlingen Scott McTominay samlet lagkameratene til en rask «pep talk» etter 3–0-scoringen.

Ettermiddagen var allerede perfekt for Solskjær, men ble enda bedre ti minutter før slutt da den 21 år gamle sommersigneringen Daniel James scoret i debuten, bare syv minutter etter at Solskjær hadde byttet ham inn.

