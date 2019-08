DETTE LIKTE IKKE RBK-LEDELSEN: Erik Botheim feiret med «fryseboks» grunnet lite spilletid antagelig. Det likte ikke Rosenborg-ledelsen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Hat trick-helten Botheim fikk kjeft av Horneland - beklaget feiring etter kamp

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Tromsø 5–2) Erik Botheim (19) scoret tre ganger da han endelig fikk sjansen på topp. Men måten han feiret målene på skapte irritasjon hos Rosenborg-ledelsen.

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp

Trener Eirik Horneland gjorde seks endringer på «Champions League»-laget. Det så ikke ut til å svekke Rosenborg – kanskje tvert imot. Best av alle «reservene» var to unggutter på topp.

Etter to av scoringene feiret Erik Botheim med å rydde medspillerne unna, og lage fryseboks-bevegelser med armene, slik Pål André Helland har gjort tidligere:

Meldingen fra Horneland var tydelig; slik ville han ikke ha noe av. Søderlund ble umiddelbart sendt i oppvarming etter at Botheim hadde fått klar beskjed av Horneland, som viste hva han mente da han henvendte seg til spissen og satte én finger i tinningen.

– Det har han helt rett i. Det var mye følelser inne i bildet og alt sånn. Jeg burde feiret med lagkameratenene mine og jeg beklager det. Men jeg fikk gjort det på tredje målet, beklaget Botheim til Eurosport etter kampen.

les også Uenige med dommeren: – Noe av det merkeligste jeg har opplevd

«Dobbel fryseboks»

Tre minutter før pause var Botheim på ferde igjen. Denne gangen var feiringen mildere, men nok en gang gjorde feiret Botheim på «fryseboks»-vis.

– Unge spillere må lære seg at dette er et lagspill. Hvis de viser tegn til at de ikke skjønner det, så havner de veldig fort bakerst i køen igjen, sa sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til Eurosport i pausen.

Også denne gangen ble Søderlund sendt i oppvarming. Da lagene gikk til pause ledet Rosenborg 3–1 etter at en annen reserve, Gustav Valsvik, banket inn 2–0 tyve minutter ut i omgangen.

Et særdeles spillesugent hjemmelag dominerte i første omgang, men Tromsø fikk håp om poeng etter at Robert Taylor headet inn returen på sin egen straffemiss etter 39 minutter.

Emil+Erik=Mål

I andre omgang var det klart for mer Botheim-show, og nok en gang var det venstreving Emil Ceide (17) som sto for forarbeidet, slik han også gjorde på 1–0-målet.

Ceide tok seg nok en gang til linjen, brukte ett touch på å kontrollere ballen, og fant Botheim foran mål. For tredje gang avsluttet Botheim på første touch, og for tredje gang endte ballen i nettmaskene bak Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn.

– Tromsø sa jo nei til meg. Jeg er uansett stolt over å spille for en så stor klubb som Rosenborg og jeg er glad at dem tok meg inn, sier Ceide til Eurosport.

Tromsø så ut til å være død og begravet, men så – fra 35 meter – viste Morten Gamst Pedersen at han fortsatt har en av de beste skuddføttene i Eliteserien. Det er ikke ofte Rosenborg-keeper André Hansen er sjanseløs, men det var han ved denne anledningen.

Punktum

Ti minutter før slutt, etter at Søderlund hadde kommet inn for Botheim, fikk Gjermund Åsen æren av å sette endelig punktum i det som var en oppvisning i angrepsfotball av hjemmelaget.

På tirsdag venter Maribor i «årets viktigste Rosenborg-kamp». Av de elleve spillerne som mest sannsynlig kommer til å starte den kampen, var det kun Hansen, Vegar Eggen Hedenstad og Even Hovland som spilte nitti minutter i dag.

Om ikke Rosenborgs unggutter vil ha en fot og en finger med i spillet ...

Publisert: 10.08.19 kl. 17:20 Oppdatert: 10.08.19 kl. 17:33

