KEEPERHELT: Sean McDermott slo til med to vanvittige redninger mot Vålerenga på Intility Arena. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kristiansunds keeperhelt stoppet Vålerenga

VALLE (VG) (Vålerenga - Kristiansund 1–1) Vålerenga manglet ikke store sjanser, men Sean McDermott dro fram to redninger som begge kan komme til å være med i konkurransen om årets redning.

Mindre enn 10 minutter siden

Før pause stoppet McDermott en heading fra Matthias Vilhjalmsson fra fem meter med en reaksjonsredning Gordon Banks ville vært stolt av.

I det 83. minutt skulle Aron Dønnum bare sette inn seiersmålet fra tre meter, men også da klare Kristiansunds sisteskanse på mirakuløst vis å få opp hånden og stoppe Dønnums avslutning.

Dermed endte kampen 1–1, selv om Vålerenga ikke manglet sjanser.

SLØSTE: Ronny Deila måtte se sine menn sløse med sjansene mot Kristiansund. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det kunne også virke som om Ronny Deilas menn savnet den nylig solgte Chidera Ejuke på Intility søndag kveld.

For etter at Bent Sørmo hadde sendt Kristiansund i ledelsen før det var spilt ti minutter, stanget Vålerenga i en halvtime, men kreativiteten som skulle til for å skape noe manglet.

Og da de etter hvert faktisk skapte ganske mange sjanser, manglet de ro i avslutningsøyeblikket: De fleste skuddene gikk utenfor mål, mens Sean McDermott altså briljerte de gangene de traff mål.

Først etter 76 minutter med stanging fikk hovedstadslaget hull på byllen, da Matthias Vilhjalmsson stanget et frispark inn i mål.

Og mens hans gamle lagkamerater slet i Oslo, scoret Chidera Ejuke i debuten for Herenveen i sesongåpningen i nederlanske Eresdivisie.

Publisert: 04.08.19 kl. 21:53

