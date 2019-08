UAVGJORT: Martin Ramsland (t.v.) og Enric Valles måtte ta til takke med ett poeng hver fredag kveld. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Straffedrama og brente gigantsjanser i toppkampen

(Sandefjord - Start 0-0) Obos-ligatoppgjøret mellom serietoer Sandefjord og serietreer Start endte uten mål, men det var ikke sjansene det sto på.

– Det er synd, det er blandede føleleser, men jeg kan være stolt av guttene. Nivået på kampen var bra og det var sjanser til å avgjøre for begge lag. Det er synd at vi misset på straffen på overtid, men vi spiller en bra kamp, sa Sandefjord-trener Marti Cifuentes til Eurosport ved kampslutt – og presiserer at han aldri er fornøyd med null poeng.

Kampen mellom de to opprykksjagende lagene bestod av en rekke brente sjanser, men da klokken bikket 90 minutter så det ut til at Sandefjord skulle stikke av med alle poengene. Pontus Engblom kom alene med Start-keeper Jonas Deumeland, men ble revet over ende i skuddøyeblikket. Det medførte rødt kort til Starts Damion Lowe og straffespark.

Men heller ikke da skulle det lykkes.

– Jeg er veldig glad. Når du får en straffe mot deg på overtid og redder er det en herlig følelse, sa Starts redningsmann Deumeland til Eurosport.

Deumeland gikk riktig – og holdt ballen, til hjemmelagets store fortvilelse. Da dommeren blåste av kampen like etterpå, gjemte Engblom ansiktet i hendene sine. 0-0 betyr ett poeng til hvert av lagene, noe som bringer Sandefjord opp på 37 poeng etter 17 kamper, mens Start ligger to poeng bak med sine 35.

– Vi er i en bedre posisjon (enn Sandefjord) fordi vi kan jakte dem. Vi er i en mer komfortabel posisjon enn dem, mente Start-keeperen ved kampslutt.

Hektisk

Det tok ikke lang tid før Isaac Twum presenterte seg med et skudd på vei mot krysset, men Sandefjord-keeper Jacob Storevik vartet opp med en god redning da han slo ballen over mål.

Deretter var det hjemmelaget sin tur til å få sjansen foran mål.

Mohamed Ofkir burde ha gjort bedre da han fikk avsluttet fra innenfor feltet etter nydelig Sandefjord-spill, men han sendte ballen over og utenfor.

Det samme gjorde Håvard Storbæk like før pause. Lagspillet i forkant sto til 10 på børsen, men avslutningen til kapteinen var så langt unna du kan få det.

– Jeg fikk ballen litt bak meg og så fikk jeg ikke vridd meg nok dessverre, forklarte Storbøk overfor Eurosport i pausen.

Storsjanser

I den andre omgangen var det Start sin tur til å få nye gigamuligheter.

Martin Ramsland burde ha gjort 0-1 rett før timen spilt og Tobias Christensen det samme da han hadde et åpent mål foran seg på bakre stolpe etter et innlegg langs bakken.

Men det ville seg ikke. Ballen endte på feil side av nettveggen, og det var symptomatisk for alle sjansene på Komplett Arena fredag kveld, som ble avsluttet med Engbloms straffemiss.

Aalesund topper Obos-ligaen med sine 41 poeng, mens det er et stykke ned til Raufoss og deres 28 poeng på 4. plass.

