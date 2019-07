OVERRASKET: Ole Gunnar Solskjær, her på pressekonferanse sammen med Kristiansund-trener Christian Michelsen på Ullevaal Stadion, mener norsk fotball snakkes for mye ned. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Solskjær ut mot nedsnakking av norsk fotball: – Jeg er overrasket

ULLEVAAL (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) mener det snakkes for negativt om norsk fotball og roser utviklingen etter Manchester Uniteds 1–0-seier over Kristiansund.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg lurte selv på hvordan nivåforskjellen kom til å være, og jeg synes noen av spillerne deres virkelig gjorde det bra, du kunne se at de kan spille på et høyere nivå. Vi var selvfølgelig det beste laget, men jeg er overrasket over alt det negative snakket, sier Ole Gunnar Solskjær.

Uttalelsene etter treningskampen mot Kristiansund på Ullevaal Stadion minner om det hans arvtager som Molde-trener, Erling Moe, nylig sa til NTB:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg er lei av negative vinklinger om norsk fotball. Vi må begynne å fremsnakke og prate godt om hverandre mer. Det norske lag gjør i Europa, er mye bedre enn folk tror.

les også Berntsen ut mot negativt fokus rundt norsk fotball: – Nesten komisk

Sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 har også uttalt at «jeg tror at vi kan hjelpe hverandre med å ta ting i de positive tingene i Eliteserien. Jeg tror at nivået er bedre enn det som fremkommer.»

På VGs oppfølgingsspørsmål om hva som kan gjøres for å skape mer positivitet rundt norsk fotball, svarer Solskjær:

– Det er alltid kritikere som vil si noe negativt, og så er det oss som jobber i fotball og ser det som gjøres hver eneste dag, og den utviklingen som skjer. La oss se hvordan det går med lagene i Europa. Vi så at Haugesund slo Sturm Graz 2–0. Jeg tror ikke særlig mange hadde trodd det for tre eller fire år siden.

Her kan du se Marcus og Martinus’ møte med Manchester United-stjernene:

Solskjær er spesielt imponert over én ting Kristiansund viste mot Manchester United på Ullevaal.

– Vi kan se strukturen, den er veldig, veldig god. De er vanskelige å spille mot. Med litt mer presisjon i kontringene i første omgang, så hadde de skapt sjanser. Det er en av de store styrkene i norsk fotball, og det er noe vi kanskje ikke er så vant til i England, å spille mot kompakte lag som dette, med en plan om å kontre, sier kristiansunderen.

les også Solskjær om spekulasjonene: – Det er en kynisk verden

Kristiansund-trener Christian Michelsen tror opplevelsen av å spille mot Manchester United kan ha gitt spillerne hans motivasjon om at nivået de holder, ikke er så langt unna superstjernene.

– Jeg kan svare på spørsmålet, selvfølgelig, men hvis du spør guttene som spilte mot United i dag, tror jeg de vil si «wow, det er et fantastisk nivå», men samtidig vet de at United er et av verdens beste lag. Jeg tror det er mye kvalitet i norsk fotball. Vi er på vei, sier KBK-sjefen.

Denne uken kommer flere muligheter til å bedømme norske klubbers nivå i Europa: Rosenborg skal spille returkamp mot BATE Borisov i Champions League-kvalifisering og Molde skal spille bortekamp mot serbiske FK Čukarički i Europa League-kvalifiseringen senere i dag, mens FK Haugesund møter Sturm Graz i kampen om Europa League torsdag.

Publisert: 31.07.19 kl. 07:44

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 16 10 3 3 37 – 16 21 33 2 Bodø/Glimt 14 9 2 3 33 – 23 10 29 3 Odd 15 9 2 4 22 – 17 5 29 4 Brann 16 7 5 4 19 – 16 3 26 5 Vålerenga 14 7 3 4 28 – 18 10 24 6 Rosenborg 15 7 3 5 20 – 18 2 24 7 Kristiansund 14 6 3 5 17 – 15 2 21 8 FK Haugesund 15 5 5 5 24 – 18 6 20 9 Viking 14 5 4 5 20 – 23 -3 19 10 Lillestrøm 15 5 3 7 18 – 24 -6 18 11 Mjøndalen 15 3 7 5 20 – 24 -4 16 12 Tromsø 15 5 1 9 15 – 28 -13 16 13 Stabæk 15 4 3 8 14 – 21 -7 15 14 Ranheim 15 4 3 8 17 – 26 -9 15 15 Sarpsborg 08 15 2 7 6 16 – 21 -5 13 16 Strømsgodset 15 2 4 9 15 – 27 -12 10 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live »