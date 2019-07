Reagerer etter denne Zlatan-albuen – må kanskje opereres

Forsvarsspiller Mohamed El-Munir må kanskje opereres etter at Zlatan Ibrahimovic plantet albuen i hodet på ham i en luftig duell.

Foran lokaloppgjøret mellom Zlatans LA Galaxy og Los Angeles FC strålte svensken i et intervju med ESPN hvor han kunne forteller at han var en Ferrari blant Fiat-er i den amerikanske ligaen. Og han holdt ord, da han satte inn tre scoringer mot rivalen som bidro til at LA Galaxy til slutt vant 3–2.

Nå er det imidlertid en helt annen situasjon fra kampen som skaper overskrifter. Etter 94 minutters spill gikk Ibrahimovic i duell med El-Munir, og TV-bildene viser klart å tydelig at Los Angeles FC-spilleren treffes av svenskens albue.

Nå må forsvarsspilleren kanskje opereres for et brudd i hodet.

– Kan bli sjekket

Like etter kampslutt ble det opphetet stemning da en person i støtteapparatet til Los Angeles FC gikk bort til Ibrahimovic og sa klart og tydelig fra hva han mente om situasjonen. Det likte ikke svensken.

Mens El-Munir ble påført et brudd i situasjonen, kom Ibrahimovic ustraffet fra det. Nå tror journalist Kevin Baxter i L.A Times at det amerikanske fotballforbundet, MLS, vil sjekke saken. Da kan det vente karantene på superstjernen fra Sverige.

– LAFCs forsvarer Mohamed El-Munir skal til en spesialist og trenger muligens operasjon etter albuen fra Ibrahimovic etter fredagens kamp. Forbundet i USA vil nok sjekke denne, skriver Kevin Baxter på sin twitter-profil.

