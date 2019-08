Kevin Krygård byttet bort Shell-vakt for å bli Europa-helt igjen

(Sturm Graz - FK Haugesund 2–1, 2–3 sammenlagt) FK Haugesunds softis-servitør Kevin Krygård (19) måtte bytte bort vakten på Shell Sveio for å kunne avgjøre i bortekampen mot Sturm Graz.

Han hadde kanskje akkurat rukket å se kampen på TV, Kevin Krygård, men Haugesund-trener Jostein Grindhaug er nok glad for at han fikk byttet bort vakten på Shell Sveio. Daglig leder Thor Kinn bekrefter at hans sønn Thomas måtte avløse.

For da Haugesund virkelig ble presset og hadde mistet det to mål store forspranget de hadde med seg fra hjemmekampen, dukket Krygård opp i feltet. Han banket til på en pasning fra Bruno Leite, tvang ballen i mål, sikret Haugesund det uhyre viktige bortemålet - som til slutt ble avgjørende.

I stedet for å servere softis og pølse, serverte han flere millioner kroner i FK Haugesunds pengesekk. Han har ennå ikke startet en kamp i Eliteserien, men på en uke har han scoret to av haugalendingenes tre mål mot den østerrikske storklubben Sturm Graz og vært den viktigste bidragsyteren til at Europa-eventyret lever videre.

I neste runde venter det nederlandske storlaget PSV Eindhoven.

Men drømmen var fryktelig nær å bli knust.

Uheldig selvmål

Før kvarteret var spilt, på hjemmelagets første virkelige farlighet, var uflaksen total for de tilreisende haugalendingene.

Philipp Huspek kom seg fri til høyre og slo inn, innlegget ble blokkert av en hardtarbeidende Niklas Sandberg - som ikke kunne gjøre annet enn å se at hans egen styring utmanøvrerte målvakt Helge Sandvik og seilet inn i eget mål.

Da hadde Jostein Grindhaugs menn allerede hatt en enorm sjanse i begynnelsen av kampen, men Kristoffer Veldes avslutning gikk rett i nettveggen.

Sturm-et ut

Og da østerrikerne sturm-et ut av startblokkene også i andre omgang, hang Haugesund rett og slett ikke med. Ivan Ljubic kom seg fri på midtbanen og spilte ut til nevnte Huspek, som beholdt roen og overblikket, og returnerte pasningen.

Lujibic’ avslutning var utagbar for Sandvik og østerrikerne - som spilte med kun barn på tribunen grunnet en sanksjon fra UEFA - hadde blod på tann.

Men så dukket Shell Sveios beste spiller opp.

Igjen.

