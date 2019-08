Van Bommel med FKH-skryt: - De var gode

HAUGESUND (VG) (Haugesund - PSV 0–1) FK Haugesund skapte mest mot PSV, men en straffescoring fra Steven Bergwijn sikret bortelaget seieren.

Dermed har Haugesund en vanskelig oppgave foran seg neste uke.

– Det er skuffende rett etter kampen. Nå reiser vi til Eindhoven med et vanskelig resultat, forteller Grindhaug til VG etter kampen og legger til:

– Det er vanskelig nok å bare få ett mål der nede. Nå må vi ha flere, så det kan jo bli spennende, smiler han lurt.

PSV-trener Mark van Bommel var gjennom de 90 minuttene relativt rolig på sidelinjen. Grindhaug forteller til VG at han mener PSV kunne og muligens burde hatt mer enn den ene straffen de fikk.

– Man er alltid glad når man vinner. I dag vant vi 1–0, og da er vi fornøyd, forteller PSV-trener Mark van Bommel etter kampslutt.

Den tidligere spilleren på Barcelona og Bayern München fikk også spørsmål på pressekonferansen om FKH overrasket.

– De gjorde det bra. Jeg er ikke overrasket for vi hadde sett mye av dem fra før av, sier PSV-sjefen.

Omdiskuterte situasjoner

FK Haugesund åpnet på imponerende vis i hjemmekampen mot PSV Eindhoven torsdag kveld. De hvitklkedde fra Haugalandet skapte flere sjanser og skapte uro i de bakre rekkene hos PSV.

Men etter 20 minutter snudde det. FKH var heldige først da Thore Baardsen Pedersen nok rørte ballen med hånda i boks, men det ble ikke blåst straffe. Et par minutter senere pekte imidlertid dommer på krittmerket.

Douglas Bergqvist kastet seg inn for å blokkere et skudd, men ifølge dommer Matej Jug var ballen i armen på FKHs midtstopper. Straffen satte Steven Bergwijn i mål til 1–0 for PSV.

FKH-press

I andre omgang fortsatte FKH å presse PSV lavt i banen. Mens FKH satte inn Ibrahima Koné satte van Bommel inn ingen ringere enn Hirving Lozano på banen for PSV. En spiller som herjet mot Tyskland forrige VM.

PSV fikk noen farlige kontringer, mens FK Haugesund hadde mye gode innlegg i boks. Likevel kom det aldri flere scoringer, og dermed endte dett 0–1 og seier til PSV som nå har et relativt godt utgangspunkt før returoppgjøret neste uke.

Publisert: 08.08.19 kl. 20:50 Oppdatert: 08.08.19 kl. 21:59