SPYTTER PÅ GRESSET: Lionel Messi sender av gårde en spyttklyse under en cupkamp for Barcelona. Det er noe FIFAs medisinske sjef helst vil unngå på fotballbanene. Foto: Reuters

FIFAs sjefslege vil ha bort spytting: – Kanskje man bør straffe det med gult kort?

Når fotballen ruller igjen vil FIFAs medisinske sjef ha en slutt på at spillere spytter.

Nå nettopp

Michel D'Hooghe, belgieren som leder FIFAs medisinske komité og også sitter i FIFA Council, sa i et intervju tirsdag at det ikke bør spilles fotball før tidligst 1. september.

Og når fotball skal spilles igjen ser legen gjerne at det blir slutt på spyttingen.

– Det er vanlig praksis i fotball, men det er ikke særlig hygienisk. Så når vi starter opp igjen mener jeg at vi bør unngå det – hvis det er mulig. Kanskje bør man straffe det med et gult kort? undere FIFA-toppen til The Telegraph.

D'Hooghe mener spyttingen kan være en stor kilde til smittespredning.

– Det er en av årsakene til at vi skal være veldig forsiktig før vi starter opp igjen, sier belgieren og understreker at det er hans personlige mening.

Toppdommer Svein Oddvar Moen, som også er ambulansearbeider, er positiv til alle tiltak som gjør at man kan begynne å spille fotball igjen.

Forslaget til FIFA-toppen har han imidlertid ikke noen tro på.

– Å gi gult kort for spytting blir ikke lett å håndheve for en dommer. Det blir et litt dumt tiltak. Å bruke det som straffemiddel kan virke mot sin hensikt. Jeg har mer tro på gode holdninger og god informasjon om hva som er greit eller ikke, sier Moen.

– Kommer ikke unna fysisk kontakt

Han minner om at man har med dråpesmitte å gjøre.

– I fotball vil det jo være fysisk kontakt, og det kommer vi aldri unna.

Toppfotballen er avblåst i en rekke land - senest i Argentina og Frankrike. I Spania mottok man beskjeden fra nabolandet med forundring. I Spania har man ikke gitt opp å få avsluttet serien.

– Jeg forstår ikke hvorfor det er mer fare forbundet med å spille bak lukkede dører der det tas alle forholdsregler, enn å jobbe ved et samlebånd, være på en fiskebåt i høy sjø etc, skriver La Liga-president Javier Tebas i en uttalelse ifølge NTB.

– Dersom viktige økonomiske sektorer ikke får gjenoppta aktiviteten, kan de ende opp med å forsvinne. Det kan skje med profesjonell fotball, lyder advarselen.

Publisert: 28.04.20 kl. 23:22

Mer om Internasjonal fotball Coronaviruset

