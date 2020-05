JOBBER MED CORONAPLAN: Lise Klaveness leder arbeidet med å utarbeide fotballens plan for gjenåpning. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Her er norsk fotballs nye plan for kamper

Norges Fotballforbund (NFF) viser frem siste utkast til protokoll for gjennomføring av kamper under et strengt smitteregime.

Oppdatert nå nettopp

VG har fått tilgang til dokumentet, som nå har byttet navn fra «veileder» til «protokoll».

– Dette er noe vi aldri har gjort før. Dette er noe vi gjør i en unntakssituasjon, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF.

– Med en gang regjeringen lemper på restriksjonene, så vil vi også gjøre det i protokollen. Det kan hende vi gjør det allerede på torsdag når det kommer nye retningslinjer, sier hun og bemerker:

– Dette er ikke ment å være et regime spillere og lag kan leve i under lang tid.

Planen innebærer blant annet 200 personer som «kan være aktuelle å inkludere på tilgangslisten»:

50 personer fra lagene

10 dommere/offisielle

30 arrangementsstab

30 TV-folk

25 fra øvrige medier

25 medisinsk personell

30 vektere/sikkerhet

«Lagene skal samtidig oppfordres til å feire individuelt», står det i protokollen.

Det står også at felles garderober ikke skal benyttes, og at spillerne kommer til kamp ferdig skiftet.

Spillerne skal redusere kontakten med befolkningen. I tillegg til å følge råd og tiltak som gjelder alle, skal de også følge Folkehelseinstituttets råd om karantene.

Det innebærer blant annet at man ikke skal på skole eller jobb utenom den tiden en bruker sammen med laget på trening og i kamp. Man skal heller ikke ta lenger reiser innenlands (med unntak av reise til og fra kamp) eller reise utenlands. Spillerne skal heller ikke ta offentlig transport, og bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder som butikk og kaféer.

Når det gjelder trening skal alle klubber utpeke en lege som er medisinsk ansvarlig. Medisinsk ansvarlig skal ha overordnet ansvar for å monitorere spillere, støtteapparat og trenere. Dette skal blant annet innebære sjekk av kroppstemperatur og symptomer før hver trening.

Saken oppdateres!

Publisert: 04.05.20 kl. 13:41 Oppdatert: 04.05.20 kl. 13:57

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser