Vålerenga-spillerne tatt på sengen: – Fikk litt sjokk

Spillere og trenere i Vålerenga vil være tilbake i full jobb etter helgen. Nyheten kom som en overraskelse.

Frem til 18. mai vil både spillere og støtteapparat i hovedstadsklubben fortsatt være permittert i 75 prosent.

Da vil permitteringene i VIFs sportslige avdeling løses opp. Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen bekrefter til VG at ledelsen i klubben informerte om dette på et møte tirsdag morgen.

Dermed blir Vålerenga den aller siste klubben i Eliteserien til å løse opp spillernes permitteringer. Sandefjords daglige leder Espen Bugge Pettersen sier til VG at spillere og trenere i klubben ikke lenger vil være permittert fra og med onsdag.

– Det vil fortsatt være permitteringer i klubben for øvrig, men vi på sport skal tilbake i full jobb på mandag. Det er et tydelig tegn på at det fortsatt er tøffe tider, sier Ingebrigtsen.

Christian Borchgrevink, som er en del av spillerutvalget i VIF, sier gladnyheten tirsdag formiddag kom som en overraskelse.

– Jeg fikk litt sjokk. Det kom brått på, for vi visste at situasjonen ikke har vært så bra økonomisk, så for min del trodde jeg ikke at det skulle løse seg som det gjorde, sier 21-åringen til VG.

Han forteller at daglig leder Erik Espeseth innledet møte med en statusoppdatering om klubbens økonomiske utfordringer.

– Da tenkte jeg bare «faen, nå fortsetter det bare». Men så sa han at de slipper opp permitteringene fra neste uke av. Da trakk jeg litt på smilebåndet og så litt rundt meg. Det var det flere som gjorde. Det var befriende, sier Borchgrevink.

Etter et møte med klubblege Erik Rosenlund tirsdag morgen skal VIF-spillerne for første gang etter coronakrisen trene med kontakt. Denne uken, mens spillerne fortsatt kun er i 25 prosent stilling, vil de trene tre økter: Tirsdag, onsdag og fredag.

Utenom dette vil de, i henhold til NFF-protokollen, være i karantene når de ikke er på treningsfeltet. Fra og med mandag blir det altså full rulle for spillere og støtteapparat på Valle.

– Det var et møte tidlig mellom ledelsen og spillerutvalget der man kom frem til at når det er en måned til seriestart, så må man i gang for fullt, som et minimum. Tilbakemeldingen i dag var at vi gjør som avtalt. Spillerutvalget er positive og offensive, sier Ingebrigtsen.

Daglig leder Erik Espeseth understreker at den økonomiske situasjonen i Vålerenga fortsatt er kritisk, men at de har valgt å legge til rette for fire uker med full trening for førstelaget slik at de kan være konkurransedyktige i Eliteserien.

– Vi har fortsatt veldig store utfordringer med økonomi. Inntektene har fullstendig stoppet opp. Det er veldig vanskelig. Vi anslår at vi har 13 millioner kroner i tapte markedsinntekter, så det sier seg selv at det er tøft. Nå jobber vi steinhardt både med å identifisere inntektskilder og fortsatte kostnadskutt, sier VIF-toppen til VG.

– Er Vålerengas fremtid truet?

– Det blir å spekulere. Mitt fokus er at vi skal komme oss gjennom dette, og at vi samtidig skal stille med et konkurransedyktig mannskap til seriestart, samtidig som vi identifiserer nye områder å tjene penger på, og tenker kostnadskutt.

Vålerengas historie med økonomiske problemer går mange år tilbake i tid. Men også i nær fortid har fotballklubben slitt med å få endene til å møtes:

I 2013 skrev VG at klubben slet med å betale regningene sine. Året etter, i 2014, var tittelen på VGs sak “Økonomisk krise i Vålerenga”. I 2016 skrev VG at «Vålerenga sliter over alt» og at klubben ikke hadde utbetalt lønn i mars måned.

Så sent som for ett år siden måtte daglig leder, Erik Espeseth, rykke ut på klubbens hjemmeside og understreke at klubben hadde kontroll på økonomien etter flere medieoppslag. Espeseth bekreftet imidlertid at Vålerenga igjen styrte mot blodrøde tall.

De skal da ha blitt reddet av klubbens rike onkel, Tor Olav Trøim (57), som ifølge Nettavisen angivelig skal ha spyttet inn 24 millioner kroner i VIF bare i 2019. Nå er spørsmålet om den pengestrømmen fortsetter: Trøim rapporteres nemlig å ha svært store økonomiske utfordringer knyttet til riggselskapet sitt.

Finansavisen har skrevet at 57-åringen skal ha tapt brorparten av pengene han fikk med seg da han skilte lag med John Fredriksen for noen år siden. Det skal ha vært snakk om 1,7 milliarder kroner.

Erik Espeseth ønsker ikke å svare på VGs spørsmål om Trøim og hans eierselskap, og hvorvidt det kan være aktuelt med støtte derfra fremover.

– Det må tas direkte med ham. Jeg ønsker ikke å uttale meg noe om den situasjonen, sier VIF-lederen.

