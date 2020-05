TILBAKE I FULL JOBB: Dag-Eilev Fagermo og spillernes permitteringer løses opp fra og med mandag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vålerenga løser opp permitteringer etter helgen

Spillere og trenere i Vålerenga vil være tilbake i full jobb etter helgen, men klubben begynner med vanlig fotballtrening allerede tirsdag.

Oppdatert nå nettopp

Frem til 18. mai vil både spillere og støtteapparat i hovedstadsklubben fortsatt være permittert i 75 prosent.

Da vil permitteringene i VIFs sportslige avdeling løses opp. Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen bekrefter til VG at ledelsen i klubben informerte om dette på et møte tirsdag morgen.

Dermed blir Vålerenga den aller siste klubben i Eliteserien til å løse opp spillernes permitteringer. Sandefjords daglige leder Espen Bugge Pettersen sier til VG at spillere og trenere i klubben ikke lenger vil være permittert fra og med onsdag.

– Det vil fortsatt være permitteringer i klubben for øvrig, men vi på sport skal tilbake i full jobb på mandag. Det er et tydelig tegn på at det fortsatt er tøffe tider, sier Ingebrigtsen.

Etter et møte med klubblege Erik Rosenlund tirsdag morgen skal VIF-spillerne for første gang etter coronakrisen trene med kontakt. Denne uken, mens spillerne fortsatt kun er i 25 prosent stilling, vil de trene tre økter: Tirsdag, onsdag og fredag.

Utenom dette vil de, i henhold til NFF-protokollen, være i karantene når de ikke er på treningsfeltet. Fra og med mandag blir det altså full rulle for spillere og støtteapparat på Valle.

– Det var et møte tidlig mellom ledelsen og spillerutvalget der man kom frem til at når det er en måned til seriestart, så må man i gang for fullt, som et minimum. Tilbakemeldingen i dag var at vi gjør som avtalt. Spillerutvalget er positive og offensive, sier Ingebrigtsen.

Saken oppdateres!

Publisert: 12.05.20 kl. 11:16 Oppdatert: 12.05.20 kl. 11:38

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Mer om Eliteserien Vålerenga Fotball

Fra andre aviser