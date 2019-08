Glimts stjerneskudd etter tabelltopp: – Må fighte som faen

KRISTIANSUND (VG) (KBK-Bodø/Glimt 1–2) Som første nordnorske lag på 15 år leder Bodø/Glimt Eliteserien etter sommeren.

Prestasjonen borte mot Kristiansund er ikke gultrøyenes beste i 2019. Det var hjemmelaget som styrte det meste som skjedde foran eget publikum. Blant annet hadde KBKs Torgil Gjertsen en ball i tverrliggeren, mens Bodø/Glimts Ole Amund Sveen ble sendt av banen etter 66 minutter for to gule kort.

Likevel var det Kjetil Knutsens overraskelsesgutter som vant. Stjerneskuddet Håkon Evjen (19) skrudde inn sitt 8. mål for sesongen etter bare et kvarter. Så avsluttet innbytter Jens Petter Hauge et av matchens få Bodø/Glimt-angrep til 2–0 etter 72 minutter.

– Det er utrolig deilig. Men vi må fighte som faen for å beholde det, og det er det vi skal gjøre, sier Evjen til VG i dette intervjuet:

– En lettelse

Scoringen til innbytter Hauge kom som en direkte konsekvens av et stygt balltap av vanligvis solide Amidou Diop på KBK-midtbanen – og bidro til å avgjøre matchen. Bendik Bye reduserte med en markkryper syv minutter før slutt, men Kristiansund klarte aldri å utligne.

Dermed overtok Bodø/Glimt ledelsen i Eliteserien – to poeng foran Molde.

– Det var veldig godt. Vi så at det var mye rom. Jeg fikk beskjed om å slippe meg løs da jeg kom inn og ta de kontringene vi kunne, selv om vi var én mann mindre. Det følte jeg at vi gjorde. Det var en utrolig deilig seier, sier Hauge til VG.

– Hva ser du på som hovedgrunnen til at dere topper Eliteserien?

– Det er at vi er en gjeng som gjør dette sammen. Vi gjør det hver dag på trening. I dag gjør vi det i kamp. Selv om vi er én mann mindre, får vi løpt nok. Det er jeg veldig fornøyd med.

– Du er omtalt som et supertalent, men så har du gjerne ikke fått spilt så mye som du ønsker denne sesongen. Hva går gjennom hodet ditt da du setter inn 2–0 når du vet hvor mye det betyr?

– Det var mye lettelse. Det har vært noen tunge perioder. Som du sier, så har jeg ikke fått spilt så mye som jeg ønsker, men jeg har gjort den tunge jobben på trening. Det får jeg betalt for i dag, sier Hauge.

15 år siden sist

At et lag fra Nord-Norge topper eliteserietabellen på denne tiden av året, har ikke skjedd siden 2004, ifølge VG-statistiker Geir Juva.

Den gang toppet Tromsø da serien var halvspilt, men endte til slutt på fjerdeplass etter at de den gangen blant annet solgte Morten Gamst Pedersen før serien var ferdigspilt.

15 år senere har Bodø/Glimt nå fått et sensasjonelt forsprang i kampen om gullet.

Gultrøyene har vunnet 12 av 17 kamper. Samtidig har ingen scoret flere enn Bodø/Glimts 40 mål.

Evjen herjet – igjen

2000-modellen Evjen har stått for åtte av nettkjenningene, mens svenske Amor Layouni (26) har puttet hele ni ganger.

Begge kantspillerne følges nå av større klubber. Trolig blir det opp til Bodø/Glimt-ledelsen om de vil slippe de to juvelene i sommer eller ikke.

– Det er fortsatt 13 kamper igjen. Så får vi eventuelt se etter det, men det er ikke noe nå, sier Evjen.

– Blir du værende i Glimt ut sesongen?

– Det vet man jo ikke, men det ser sånn ut. Jeg har kontrakt her, og det betyr jo noe. Vi får bare se.

– Hvor mye ville det betydd for deg å ta gull med Glimt?

– Det ville selvfølgelig vært helt fantastisk. Det ville vært helt utrolig å få være med på å ta et gull med denne gjengen som jeg har spilt med i to-tre år, sier Evjen.

Publisert: 14.08.19 kl. 20:50 Oppdatert: 14.08.19 kl. 21:54

