GOD PÅ BUNNEN: Sarpsborg 08-trener Geir Bakke slapp Mustafa Abdellaoue til mot Glimt etter bare to treninger med laget. Forberedelsene blir bedre før møtet med gamleklubben Strømsgodset. Foto: Christoffer Andersen/NTB Scanpix

Nå skal «Mos» ødelegge for gamleklubben Strømsgodset

Med åtte mål i høstsesongen reddet Mustafa Abdellaoue (31) langt på vei Strømsgodset fra nedrykk sist sesong. Søndag håper «Mos» å sende drammenserne nærmere Obos-ligaen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Etter bare to treninger med sine nye lagkamerater var 31-åringen med da Sarpsborg 08 tok ett poeng mot Bodø/Glimt på mandag.

I helgen er det «supersøndag» med bunnoppgjøret mellom Strømsgodset og Sarpsborg 08 som hovedkamp. Da møter Abdellaoue klubben han har tjent siden januar 2018.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det blir selvfølgelig spesielt, men nå er fokuset å ta tre poeng for Sarpsborg. Vi drar til Drammen for å ta poeng og det skal vi klare.

– Du reddet Godset fra nedrykk i fjor, nå skal du ødelegge for dem?

– Det er her jeg spiller. Jeg skal gjøre alt for at vi skal overleve i Eliteserien, og jeg har troen på at vi skal klare det. Vi spilte bra mot Glimt selv om det bare ble ett poeng. Fortsetter vi slik så vil vi begynne å vinne kamper, sier «Mos» til VG.

– Det ble bare tre seriemål for Strømsgodset før overgangen til Sarpsborg 08. Blir du preget av å være en del av et lag som sliter?

– Som spiss så vil du jo score flere mål. Det har vært et tungt år med litt småtteri her og der. Jeg har ikke vært helt i form, men forhåpentligvis kommer det nå. Nå er jeg Sarpsborg-spiller, så det som har vært i Godset det tenker jeg ikke på.

En som imidlertid tenker mye på Strømsgodset er Geir Bakke. Med 15 poeng på 18 kamper og bare ett lag bak seg innrømmer Sarpsborg 08-treneren at det brenner litt under beina.

les også Mos Abdellaoue til Sarpsborg 08 - bytter plass med Lars-Jørgen Salvesen

– Kjenner varmen

– Jeg kjenner varmen, jeg gjør det. Det gløder. Vi har spilt ni uavgjorte. Det monner ikke. Da hjelper det ikke at vi har spilt mange ganske gode og hederlige kamper. Det har blitt for få trepoengere, sier Bakke.

Den første på bortebane håper han kommer mot Strømsgodset på søndag. Det blir det 10. forsøket på å vinne borte denne sesongen.

Kristoffer Zachariassen, som scoret Sarpsborgs mål mot Glimt og ble kåret til banens beste av VG, blir viktig fremover.

– Han er landslagsspiller. Ferdig «snakka». Kristoffer er topp- 3 i Eliteserien. For øyeblikket er han på et lag som sliter litt i motgang, men han klarer å motivere og nullstille seg og få ut så mye av seg selv hver gang. I perioder er han i en klasse for seg, fastslår Geir Bakke.

Bernt Hulsker har møtt Østerrike-proff Erling Braut Haaland:

Publisert: 23.08.19 kl. 09:52

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post