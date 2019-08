FØLGER MED: Ole Gunnar Solskjær, her under kamp mot Wolverhampton mandag, får med seg det som skrives om ham og Manchester United på Twitter. Foto: David Davies / EMPICS Sport

Slik takler Solskjær sosiale medier: – Jeg må lese hva dere skriver

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) er ikke aktiv på sosiale medier, men han følger nøye med likevel.

Debatten rundt fotballspillere og sosiale medier har stormet i England siden seriestart etter at både Tammy Abraham og Paul Pogba har blitt offer for rasisme på Twitter etter å ha bommet på straffe.

På pressekonferansen før lørdagens kamp mot Crystal Palace gikk Solskjær hardt ut mot hetsen, og på den andre delen av møtet med mediene – forbeholdt lørdagsavisene – fikk nordmannen spørsmål om hvordan han selv håndterer sosiale medier.

– Nei, jeg ville ikke vært aktiv på sosiale medier hvis jeg var spiller, sier Solskjær, som med det mener at han ikke ville publisert ting selv.

Han har imidlertid en Twitter-bruker under navnet @olegs26_ole. Kontoen har drøye 120.000 følgere, men Solskjær har ikke publisert noe siden dette bildet av TV-en sin i Kristiansund da Marcus Rashford senket Manchester City – over ni måneder før han selv ble ansatt som midlertidig United-manager:

Det står fortsatt «manager of Molde FK» i beskrivelsen av Solskjærs konto, der han også skriver at han er stolt far av tre barn og gift med en vidunderlig kone.

– Jeg leser og er på sosiale medier. Jeg må lese hva dere skriver noen ganger, men noen ganger må man bare late som om det ikke finnes, sier Solskjær til journalistene som for det meste har flere titalls eller hundretalls tusen følgere på Twitter.

– Hvorfor er du på Twitter?

– Det er så mange gode ting på Twitter. Trenersider, analysesider og diskusjoner om fotball. Jeg var utenfor fotballen i en periode etter at jeg var i Cardiff, så det var en god måte å holde meg oppdatert på, sier Solskjær, som følger nøyaktig 200 andre brukere på mikrobloggstedet.

Han har fått oppleve noen av baksidene ved å ha ansvar for store stjernespillere med millioner av følgere på sosiale medier: Jesse Lingard vakte oppsikt med en obskøn ferievideo på Snapchat i sommer, og Romelu Lukaku ble irettesatt av Solskjær etter å ha lekket analyseresultater fra en treningsøkt på Twitter like før sesongstart.

– Hvilke Twitter-råd gir du til spillerne?

– Man blir tykkhudet når man spiller fotball og er veldig høyt profilert, slik våre spillere er. Bortsett fra å bruke sunn fornuft, må man noen ganger bare late som at det ikke finnes. Vi vet at disse folkene (som hetser) ikke utgjør flertallet, det er noen få som gjemmer seg bak en maske, sier Solskjær.

– Hvor vanskelig er det for spillerne å ignorere hets på Twitter?

– Du må ikke lese det. Du trenger ikke å lese absolutt alt. Da jeg snakket med Paul, fikk jeg ikke inntrykk av at han slet med det. Han har ikke satt seg ned og lest mye. Noen, og jeg tror Paul er en av dem, blir sterkere av kritikk. Jeg likte også å få kritikk, men når det blir personlig og handler om rase, så er det annerledes. Det kommer til et punkt der man når en grense.

Han får støtte av Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

– Vi er snart i 2020, og dette (Twitter) er en fryktelig ting. Jeg mener det er den enkelte persons ansvar, sa Pochettino på fredagens pressekonferanse.

Flere Manchester United-fans har gått ut på Twitter og oppfordret andre supportere til å gi Paul Pogba en ekstra varm velkomst mot Crystal Palace på lørdag. Solskjær sier at han forventer at franskmannen vil motta enorm støtte.

– Alle kunne se at han var skuffet over å bomme på straffen. Han fortjener ikke dette. Når du signerer for Manchester United, blir du en «manc». Én gang «manc», alltid «manc». Han gir absolutt alt for klubben hver eneste uke. Jeg vet at folk forventer at han skal gjøre absolutt alt på en fotballbane. Han har så mange kvaliteter. Vi ser andre kvaliteter hos Paul i år sammenlignet med tidligere. Han er en leder i gruppen. Jeg forventer at fansen står bak ham, sier Solskjær.

Publisert: 23.08.19 kl. 23:32

